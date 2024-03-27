Vahap Seçer, İkinci 5 Yıllık Dönemde Mersin'e Yeni Projeler Kazandırmaya Hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Adayı Vahap Seçer, gelecek 5 yıllık dönemde ‘Metro’, ‘Sosyal Konut’, ‘Müftü Deresi Yaşam Vadisi’ ve ‘Afet Dirençli Kent’ gibi projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Adayı Vahap Seçer, gelecek 5 yıllık dönemde ‘Metro’, ‘Sosyal Konut’, ‘Müftü Deresi Yaşam Vadisi’ ve ‘Afet Dirençli Kent’ gibi projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni dönemde; Metro Projesi’nden Sosyal Konut’a, Müftü Deresi Yaşam Vadisi’nden yeni nesil kütüphanelere kadar yeni projelere imza atmaya hazırlanan Başkan Seçer ve ekibi, kente Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da örnek hizmetler vermeyi hedefliyor.

DÜŞÜK GELİRLİ YURTTAŞA KİRA ÖDER GİBİ KONUT SATIŞI

Başkan Seçer, ikinci 5 yıllık döneminde yükselen kira fiyatlarına karşı yurttaşlara ‘Sosyal Konut’ yapmaya hazırlanıyor. Her ilçede yapılacak olan Sosyal Konut Projesi ile orta-alt ve alt gelir seviyesindeki yurttaşlara uygun fiyatlarla kiraya verilecek. Proje kapsamında uygun fiyatlara mal edilmesi planlanan konutların belli bir bölümünün ise yine gelir düzeyi düşük yurttaşlara kira öder gibi taksitlerle satışının yapılması planlanıyor.

YENİ BİR SOSYAL YAŞAM ALANI YOLDA

Başkan Seçer’in ikinci 5 yıllık döneminde öne çıkan projelerden bir diğeri ise ‘Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi’ olacak. Tamamlanan imar planları kapsamında Müftü Deresi’nin her iki yanında 500 dönüm büyüklüğünde alanı kapsayan proje ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı daha Mersinlilerin kullanımına sunulacak.

KENTE METRO GELECEK

Metro Projesi de yine Başkan Seçer’in ikinci 5 yıllık dönemi için Mersinlilere verdiği sözlerden birisi olarak öne çıkıyor. Toplam 47 kilometrelik Metro Projesi kapsamında kent için ulaşımın yanı sıra Mersin Üniversitesi kampüsü ve Hastanesi ile Otogar ve Şehir Hastanesi’ne kolayca ulaşılabilecek. Başkan Seçer ayrıca, Tarsus’ta da Otogar girişinden Üniversite’ye kadar toplam 12 kilometre tramvay çalışmasını yapacaklarını müjdeledi.

MERSİN, AFETE DİRENÇLİ OLACAK

Bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bulunan ve geçen yıl yaşanan depremlerin ardından Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kuran Mersin Büyükşehir, Mersin’i afetlere dirençli kent haline getirmeye hazırlanıyor. Seçer’in yeni dönem için en önemli projelerinden birisi olarak sunduğu ‘Afete Dayanıklı ve Hazırlıklı Kent Mersin Projesi’ ile içerisinde; afet anında gerekli ekipmanların olduğu depoların ve Mersin’in bir veri tabanının olduğu ‘Afet Kampüsü’ oluşturulacak. Proje ile şehrin yapı stoku çıkarılarak, hangi bölgede nasıl bir çalışma yapılması gerektiğine dair projeler geliştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde öne çıkan büyük projelerin yanı sıra çocuk, genç, kadın, yaş almış, özel gereksinimli birey, eğitim, tarım, turizm, spor gibi hayatın her alanına dair onlarca proje ile 2029 yılına kadar Mersinlilere yeniden hizmet sunmaya devam edecek.





Anka Haber Ajansı