Vahap Seçer: “Mersin, Atatürk’ün Kenti Olduğunu Tescil Etti”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nı dolduran vatandaşlarla buluştu. Mersinlilerin, ‘Mersin seninle gurur duyuyor’ sloganları eşliğinde konuşmaya çıkan Seçer, “Ben de Mersinle, Mersin’in güzel insanıyla gurur duyuyorum. Mersin; Atatürk’ün kenti olduğunu tescil etti” dedi. Türkiye’de artık yeni bir siyasi döneme girildiğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Artık Türkiye’de yeni bir yol açıldı. Vatandaş iktidara, hayat pa

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nı dolduran vatandaşlarla buluştu. Mersinlilerin, ‘Mersin seninle gurur duyuyor’ sloganları eşliğinde konuşmaya çıkan Seçer, “Ben de Mersinle, Mersin’in güzel insanıyla gurur duyuyorum. Mersin; Atatürk’ün kenti olduğunu tescil etti” dedi. Türkiye’de artık yeni bir siyasi döneme girildiğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Artık Türkiye’de yeni bir yol açıldı. Vatandaş iktidara, hayat pahalılığına, kayırmacılığa, talana, israfa ‘yeter, dur’ dedi” ifadelerini kullandı.

Binlerce yurttaşın, ellerinde Türk Bayrakları ile doldurduğu Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Mersinlilere seslenen Seçer, kendisini yeniden Başkan seçen Mersin halkına teşekkürlerini iletip, herkesin belediye başkanı olduğunu vurguladı.

BAŞKAN SEÇER’DEN MERSİNLİLERE: “ZAFERİNİZ KUTLU OLSUN”

Mersinlilerin, ‘Mersin Seninle Gurur Duyuyor’ sloganları eşliğinde konuşmaya çıkan Başkan Seçer, “Ben de Mersinle, Mersin’in güzel insanıyla gurur duyuyorum. Zaferiniz kutlu olsun. Sayılı gün çabuk geçer, Mersin için Vahap Seçer. Ne demiştik; ‘Vahap Seçer, Mersin geçer’ işte geçti. ‘Kendinizi yormayın, boşuna koşturmayın. Mersin Başkanı’nı 2019’da seçti. Mersinli memnun’ dedik, inandıramadık. Biraz yoruldular. Devir değişti. Mersin; Atatürk’ün kenti olduğunu tescil etti. ‘Türkiye’de rekor oy Mersin’den çıkacak’ dedik, inanmadılar bize. Mersin’den Türkiye’ye mesaj göndereceğiz; Mersin’in birlik, beraberlik, Mustafa Kemal’in kenti olduğu mesajını Mersin’den göndereceğiz demedik mi? Ne dediysek o” dedi.

“MERSİN HEP GÜZELDİR, MERSİNLİLER HEP GÜZELDİR”

Mustafa Kemal’in izinden gittiklerini vurgulayan Başkan Seçer, “Biz bu ülkeyi kurtaranların, Cumhuriyet’i kuranların, cesur ve yürekli insanların izinden gidenleriz. Mersinlilere teşekkür ediyorum. Anamur, Aydıncık, Mezitli, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir kazanıldı. Ne dediysek o. Mersin kırmızıya boyandı. Mersinliler; Mersin hep güzeldir, Mersinliler hep güzeldir. Mersinliler her şeyin iyisini, doğrusunu yapar. Şimdi bu seçimlerde Türkiye’ye şu mesajı verdiler; büyükşehirde rekor oy çıkardılar” diye konuştu.

“HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIZ”

Mersin’den vatandaşların Meclis’te yaşanan engellemelere de artık ‘dur’ dediğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “‘5 yıldır bu Meclis Vahap Başkan’a çok zülüm çektirdi. Artık bir 5 yıl daha buna bizim gücümüz yok. Meclis çoğunluğunu Vahap Başkan‘a verelim. Rahat rahat Mersin’e hizmet etsin’ dediler. Öncelikle Tarsus’ta, Akdeniz’de, Toroslar’da, Mezitli’de, Yenişehir’de, Çamlıyayla’da, Erdemli’de, Silifke’de, Aydıncık’ta, Bozyazı’da, Anamur’da, Mut’ta, Gülnar’da bizlere destek olan Mersinlilere teşekkür ediyoruz. Sadece bize oy veren değil, vermeyen yurttaşlarımızın canı sağ olsun. Onlar bizim yurttaşımız. Biz; şerefli, onurlu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyız ama herkesin belediye başkanıyız” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİ MERSİN MODELİ BELEDİYECİLİK KAZANDI”

Başkan Seçer, seçim süreci boyunca emek veren herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir teşekkürüm de; Mersin’de yaşayan 2.5 milyon vatandaşımıza, buradaki sığınmacılara, misafirlere 5 yıldır gecesini gündüzüne katarak hizmet eden 11 bin mesai arkadaşıma. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetleriyle Türkiye’de Mersin’den söz ettirdiyse onların eseridir, onların emeğidir. Seçimi Mersin modeli belediyecilik kazandı. Seçimi Mersinlilerin memnuniyeti kazandı. Herkese teşekkür ediyorum, Mersin’e teşekkür ediyorum.”

“VATANDAŞ; İKTİDARA, HAYAT PAHALILIĞINA, KAYIRMACILIĞA, TALANA, İSRAFA ‘YETER’ DEDİ”

Türkiye’de artık yeni bir siyasi döneme girildiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Bu seçimde Türkiye kırmızıya boyandı. Artık Türkiye’de yeni bir siyaset dönemi, Türkiye’de yeni bir yol açıldı. Vatandaş iktidara ‘dur, yeter sizden çektiğimiz’ dedi. Hayat pahalılığına ‘yeter’ dedi, kayırmacılığa ‘yeter’ dedi. Talana, israfa ‘yeter’ dedi. Artık sıra şimdi bir başka seçime geldi. Şimdi vatandaş şunu diyecek; ‘yeter artık. Yerelde Cumhuriyet Halk Partisi’ne iktidarı verdik, genelde de Cumhuriyet Halk Partisi’ne iktidarı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“MERSİN İLKLERİN MEMLEKETİ”

Zor şartlarda Mersin için çok çalıştıklarını, birçok olumsuzlukla uğraştıklarını anlatan Seçer, “Fakirin, garibin, gurebanın yanında olduk. Kadınları, çocukları çok sevdik, baş tacı yaptık. Yaşlılarımızın yanında olduk, onları kimseye muhtaç etmedik. Bedava çorba dağıttık, adımız; ‘Çorbacıya’ çıktı. 5 liraya ekmek verdik, 10 liraya 3 kap yemek verdik. Öğrencilerin Vahap amcası; toplu taşımada çocuklarımıza ‘1 lira’ dedi. Vahap Amcaları sahili ranta değil halka açtı, onlara dünyanın en güzel okuma salonunu yaptı. Çocuklarımıza dünyada ilk ve tek sebze halinde kreş açtık. Mersin; ilklerin memleketi” dedi.

“MERSİN’İ YÜCELTELİM, MERSİN’İ DÜNYANIN EN SAYGIN KENTİ YAPALIM”

İkinci görev sürelerinde de Mersin’in şahlanarak, huzurun, mutluluğun ve istikrarın devam edeceğini kaydeden Seçer, “Yine Mersinliler Vahap Başkanlarına güvenecek ve inanacaklar. Hiç merak etmeyin. Biz biriz, bir aradayız. Mersin küçük Türkiye’dir. Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Orta Anadolu’ya Mersin’de gelip yaşayan, kökleri hala orada olan her yurttaşım kendini Mersinli hissetsin. Şerefle ve onurla; ‘Mersinliyim’ desin. Mersin’i yüceltelim, Mersin’i dünyanın en saygın kenti yapalım” diye konuştu.

“HUZURLA VE UYUMLA ÇALIŞACAĞIZ”

Gece-gündüz yoğun bir şekilde çalıştıklarını ancak yorulmadıklarını belirten Seçer, şöyle devam etti:

“Kuvvetimiz ve azmimiz yerinde. Daha fazla çalışacağız ve sizlere daha fazla hizmet edeceğiz. Yeni ve genç belediye başkanlarımızla bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Huzurla ve uyumla çalışacağız. Memnuniyetle sizlere hizmet edeceğiz. Mersin hep böyle kalsın, hep mutlu olalım, birbirimizi daha çok sevelim, birbirimize daha çok sahiplenelim. Çalışınca ve azmedince oluyormuş. Sandıkları patlattınız.”

“HEPİNİZİ SEVİYORUZ, HEPİNİZİ SAYIYORUZ, HEPİNİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Anamur’dan Tarsus’a Çamlıyayla’dan Mut’a tüm Mersinli yurttaşlara seslenen Başkan Seçer, “Biz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıyız ama hepinizin belediye başkanıyız. Ayrım yok, toprağın yedi kat dibine gömdük onu. Artık Mersin’de ayrımcılık tarihe karıştı. Herkesin kimliği onun onurudur, şerefidir. Her yurttaşım devlet karşısında eşit yurttaştır. Kimse bir diğerinden daha değerli değildir, herkes bizim için değerlidir. Hepinizi seviyoruz, hepinizi sayıyoruz, hepiniz için çalışacağız. Biz biriz, beraberiz, biz Mersin’iz, Türkiye'yiz” diyerek konuşmasına son verdi.

Başkan Seçer, daha sonra CHP’li ilçe belediye başkanları ile birlikte zafer pozu verdi.

Anka Haber Ajansı