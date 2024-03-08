Vahap Seçer: “Mersin Halkının Desteğiyle Mersin’e Değer Katmak İçin Çalışacağız”

Esnaf ile birlikte kahvaltı yapan Seçer, ardından esnafla sohbet etti. Mersin’in her geçen gün büyüdüğünü ve büyük AVM’lerin yapılmasıyla birlikte kent merkezinin boşaldığını söyleyen Seçer, durağanlıktan iş yapamayan esnaf için çarşı merkezde yeni bir durak açtıklarını belirtti. Seçer, “Esnaf halinden şikâyetçi. Bu durağın açılmasının nedeni sizlerin talebi. ‘Biz iş yapamıyoruz, müşteri gelmiyor en azından bu durakla birlikte buraya minibüsler, otobüsler girerse esnafta hareketlenir, faydası olur’ dediniz. Biz de bu önerinizi dikkate aldık. Şimdi minibüs ve otobüsler buradan geçiyor. Yolcu indirip, bindiriyor. Buranın da hareketlenmesine katkı sağlıyor” dedi.

Tarihi bir özellikte olduğunu belirttiği kent merkezinde 49 dönümlük bir alanda çalışma yaptıklarını kaydeden Seçer, kent merkezini yeniden canlandırmak için bu çalışmaların oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Çarşı merkezde yapılan ve yapılması planlanan restorasyon çalışmalarına değinen Seçer, “Kırmızı Lacivert İşhanı’nı boşalttık. Zafer Çarşısı’nın da boşaltılmasını bekliyoruz. Özel İdare İşhanı’nın tamamını yıkıp orayı kent meydanına çevireceğiz. Kasaplar Çarşısı’nı da kamulaştırdık. Oranın da restorasyonuna başlayacağız. Orayı; hediyelik eşya, kafe, restoran, her dükkânın farklı fonksiyon yüklendiği daha çok turistik bir mekan haline getireceğiz. İnsanlar bu bölgeye geldiği zaman orada zaman geçirebilecek. Azak Han’ın sahipleriyle de görüşüldü. Aynı zamanda Karamancılar Konağı’nda restorasyon çalışmalarını başlattık. Yakın zamanda onu da tamamlayacağız. Gülnar Oteli’ni restore ettik. Güzel bir gastronomi evi oldu. Bütün bu çalışmalar bölgenin canlanmasını sağlayacak çalışmalar” diye konuştu.

Kent merkezinde sit alanları olduğunu ve yapılan çalışmaların izne ve projeye tabi olması gerektiğini vurgulayan Seçer, bu çalışmaların belli prosedürler çerçevesinde yapıldığını belirtti. Taş Bina’nın restorasyon çalışmalarına da başlandığını söyleyen Seçer, 1 Nisan’dan sonra Başkanlık makamının yeni yerine taşınacağını kaydetti.

“BELEDİYE BAŞKANI AYRIM YAPMADAN HERKESİ KUCAKLAR”

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Mersin halkının desteğiyle ikinci dönemde göreve ve hizmete devam edeceklerini vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

“İkinci 5 yılda Mersin'e katacağımız değerler için yine çalışacağız. Yine gecemizi gündüzümüze katacağız. 5 yılda imkânlarımızı en iyi şekilde nasıl kullandıysak, yine kullanmaya devam edeceğiz. Bizim aşkımız, yurttaşımız. Ben seçimlere kadar CHP’li Belediye Başkan Adayıyım ama 31 Mart’ta sandıklar açılıp Vahap Seçer’in Başkanlığı ilan edildiği andan itibaren yine parti gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olacağız. Belediye başkanlığı böyledir. Belediye başkanının siyaseti ve ideolojisi olur ama yönetim anlayışında ayrımcılık olmaz. ‘Bu benim seçmenim, partilim, hemşehrim’ deyip ayrımcılık yapmaz, herkesi kucaklar.”

Mersin’de herkesin bir arada yaşadığına dikkat çeken Seçer, Belediye Başkanlığı yaparken kimsenin etnik yapısına göre ayrımcılık yapmadan hizmet ettiklerini belirtti. Seçer, “Mersin’de belediye başkanlığı yapacak insanın kimsenin etnik kimliğini görmemesi lazım. Biz herkese saygı duyuyoruz” dedi.

“MERSİN, BAŞKANINI BULMUŞTUR”

Mersin’in kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayan siyasetçilerin yöneteceği bir şehir olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

“Mersin, başkanını bulmuştur. Herkesi seven, herkese saygı duyan bir başkanı vardır. Hiçbir endişemiz yok. Çocuklarımızın bize olan sevgisi, yaşlı veya bakıma muhtaç yurttaşlarımızın bizlere ettiği dualar bizleri koruyor. Yurttaşlarımızın desteğiyle 31 Mart seçimlerinde açık ara farkla yine biz seçileceğiz. Yine Mersin’e aşkla hizmet edeceğiz.”

Buluşmada taleplerini Başkan Seçer’e ileten çarşı esnafı da Başkan Seçer’in esnafın yanında bir başkan olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir’in hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Buluşmanın ardından çarşıdaki dükkanları ziyaret eden Seçer, esnafa ‘Hayırlı işler’ dileğinde bulundu.

Esnaf gezisinin ardından Taş Bina önünde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda çalışan kadın personel tarafından çiçekle karşılanan Seçer, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Personel de kadınların her zaman yanında olmasından dolayı Seçer’e teşekkürlerini iletti.

Bakan Seçer kendisini karşılayan kadın personele, içerisinde mor reyhan, ince yapraklı fesleğen, kadife çiçeği gibi farklı bitkilerin olduğu tohum topları paketi hediye etti.