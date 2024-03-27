Vahap Seçer: “Mersin’de Yaşayan Herkesin Belediyesi Olduk”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu bileşenleriyle bir araya geldi. 5 yıl boyunca hizmetlerinde asla ayrım yapmadıklarını vurgulayan Seçer, “Mersin’de yaşayan herkesin belediyesi olduk” dedi. Yaptıkları tüm çalışmaların bir plan ve program kapsamında olduğunu vurgulayan Seçer, “Seçim için bir şey yapmadık. Biz son güne kadar çalışıyoruz. Bizim seçimden öte bir mesaimiz var; o da hizmetler” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu bileşenleriyle bir araya geldi. 5 yıl boyunca hizmetlerinde asla ayrım yapmadıklarını vurgulayan Seçer, “Mersin’de yaşayan herkesin belediyesi olduk” dedi. Yaptıkları tüm çalışmaların bir plan ve program kapsamında olduğunu vurgulayan Seçer, “Seçim için bir şey yapmadık. Biz son güne kadar çalışıyoruz. Bizim seçimden öte bir mesaimiz var; o da hizmetler” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) bileşenleriyle bir araya geldi. Başkan Seçer’e CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış eşlik etti.

SEÇER: “MERSİN’DE YAŞAYAN HERKESİN BELEDİYESİ OLDUK”

Programda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin anlatıldığı videolar izlendi. Programda konuşan Başkan Seçer, Mersin’in resmi nüfusunun 1 milyon 940 bin olmasına karşın kentte yaşayan 2,5 milyon insan olduğunu belirterek, Büyükşehir’in 2,5 milyon insana hizmet ettiğini söyledi. 5 yıl boyunca hizmet yaparken asla ayrım yapmadıklarını vurgulayan Seçer, “Burada Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan ya da taşımayan, o ya da bu sebeple Mersin’de yaşayan herkesin belediyesi olduk” dedi.

Göreve geldiklerinde karşılaştıkları mali tabloyu 5 yılda çok daha farklı noktalara taşıdıklarını hatırlatan Seçer, 2019’da gerçekçi olmayan bütçelerle ve ciddi bir borç yüküyle karşılaştıklarını aktararak, 5 yılda yaşanılan süreci anlattı. Şu anda dövizdeki artış ve ekonomik krize karşın mevcut borcun ciddi oranda azaldığını aktaran Seçer, Büyükşehir’in mali disiplini iyi bir belediye olduğuna vurgu yaptı.

“SON 2 HAFTADA ÇOK CİDDİ YOL ÇALIŞMALARI YAPTIK”

Metro ile ilgili verilen yanlış bilgilerle ilgili de konuşan Seçer, “Metro’nun herhangi bir sorunu yoktur. Cumhurbaşkanlığı yatırım programını alınmış bir projenin yanlış olma ihtimali var mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı problemli bir projeye dış finans kullanım izni imzası verir mi? Daha da vahimi aynı ittifakın Meclis üyeleri daha yakın zamanda Metro ile ilgili ek bir borçlanma yetkisi verdi bize” dedi. Seçer, Mersin trafiğini iyileştirmek adına yaptıkları çalışmaların bir kısmına değinerek, “Son 2 hafta içerisinde altyapısıyla birlikte 2,5 kilometre Liman önündeki çalışmayı bitirdik. Altyapısını, yağmur suyunu, peyzajını yaptık. Pırıl pırıl bir cadde oldu. İlk defa Mersin girişi tarihinde böyle düzenli oldu. Çünkü orası unutulmuş, kendi haline bırakılmış” diye konuştu.

Yaptıkları tüm çalışmaların bir plan ve program kapsamında olduğunu vurgulayan Seçer, “Seçim için bir şey yapmadık. Yatırım programımızda vardı. Biz son güne kadar çalışıyoruz. Bizim seçimden öte bir mesaimiz var, hizmetler. Hizmetler devam ediyor” dedi.

“TARIM VE HAYVANCILIĞIN HER ALANINDA DESTEKLERİMİZ OLDU”

Tarım ve sosyal politikalar gibi topluma dokunan projelere çok önemli bütçeler ayırdıklarının altını çizen Seçer, “Küçük ölçekli balıkçılardan arıcılara, hayvan yetiştiricilerinden meyve üreticilerine kadar tarımın ve hayvancılığın her alanında desteklerimiz oldu. 2024 yılında tarıma, alet, ekipman, sulama borusu, hayvan, yem gibi desteklere 119 milyon lira ayırdık” diyerek, kooperatiflerin bu destekler olmadan ayakta duramayacağını söyledi. Sosyal politikalardan ve tarımdan hiçbir desteği esirgemediklerinin altını çizen Seçer, “Hedefimiz hep kadınlar başta olmak üzere küçük aile işletmeleri oldu” dedi.

Mersin’in her köşesinde Büyükşehir’in ayrı bir çalışması olduğuna işaret eden Seçer, Büyükşehir ve MESKİ tarafından hayata geçirilen yatırımları paylaşarak, yatırımlar için de 70 milyon avrosu hibe olmak üzere 156 milyon avro finansman sağladıklarını belirtti. Mezitli’nin içme suyu şebekesi çalışmasına önümüzdeki ay başlayacaklarını duyuran Seçer, Pamukluk Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi için de 46 milyon avro finansman sağladıklarını belirtti. Sadece Mezitli değil, Yeşilovacık’tan Yenice’ye kadar arıtma ve kanalizasyon çalışmaları için gerekli yatırımları sağladıklarını aktaran Seçer, “Önümüzdeki 5 yılda çok ciddi rakamlarla yatırım yapma dönemi geliyor. Biz hem mali disiplinimizi sağladık hem de altyapı için bir kaynak bulduk” diye konuştu.

SEÇER, HAYATA GEÇİRECEKLERİ MAJÖR PROJELERİ ANLATTI

Gelecek dönem hayata geçirecekleri majör projeleri anlatan Seçer, ‘Metro Projesi’ne değinerek, gelecek 5 yılda önemli istasyon sayılarını hizmete açacaklarını belirtti. Özellikle Tarsus Tramvayı ile Üniversite Tramvayı’nı oldukça önemsediklerini belirten Seçer, bu etapları hızlıca hayata geçireceklerini aktardı. Mersin’de yaşayan ve gelir düzeyi düşük olan yurttaşlar için ‘Sosyal Konut’ projesini hayata geçireceklerini söyleyen Seçer, proje sayesinde yurttaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceklerini duyurdu.

İmar çalışmaları ile ilgi de konuşan Seçer, Akdeniz’de şu an 3 bin 500 yüz hektar alanı imara açtıklarını, Akdeniz Belediyesi’nin de 1/1000’likleri çalıştığını aktararak, çalışmalar bitince bu alanların depolama, küçük sanayi ve lojistik alan olarak satışa sunulacağını ve Mersin’de arazi sorunu kalmayacağını söyledi.

“AFET KAMPÜSÜ OLUŞTURACAĞIZ”

Mersinlilere 500 dönümlük bir Yaşam Vadisi kazandıracaklarını da müjdeleyen Seçer, “Müftü Deresi Yaşam Vadisi’ni hayata geçireceğiz. İmar çalışmaları bitti. Onlara da etap etap başlayacağız” dedi. Gelecek dönem için oldukça önemsedikleri projelerden birinin de Mersin’i afetlere hazırlıklı bir kent haline getirmek olduğunu belirten Seçer, “İçerisinde; afet anında gerekli ekipmanların olduğu depoların ve Mersin’in bir veri tabanının olduğu Afet Kampüsü oluşturacağız” diye konuştu.

Hangi partiye mensup olursa olsun insanların kendisinin hizmetlerinin farkında olduğunu belirten Seçer, “Ama şunu bir iddia olarak da söyleyebilirim; bugüne kadar partime ve geçtiğimiz seçimde şahsıma oy çıkmayan ya da çok az oy çıkan sandıklardan hizmetlerin karşılığı olarak çok destek alacağımı göreceğiz” dedi.

ÖZKAYA: “BÜYÜKŞEHİR’İN GİRİŞİMCİLİK YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALARI TAKDİRE ŞAYAN”

Mersin’in büyümesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden MEP Başkanı Servet Özkaya da “Mersin imajının ve algısının hem Türkiye’de hem de dünyada pozitif yönde ilerlemesini arzu ediyoruz. Bunun için de yapılan her türlü çalışmayı takip ediyor, önemsiyor ve destekliyoruz. Bu anlamda da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” diyerek çalışmaların devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Kentteki çiftçilerin ve üreticilerin desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkaya, “Girişimcilik yönündeki çalışmalar takdire şayan. ‘Evimiz Atölye’, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ ve çiftçilere yönelik yapılan destekleri çok önemli ve kıymetli buluyoruz. Bunların daha geniş kitlelere yayılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

MEP’TEN SEÇER’E ‘HİZMET’ TEŞEKKÜRÜ

Konuşmaların ardından Seçer, MEP bileşenlerinin kent hakkındaki sorularına yanıt verdi. MEP bileşenleri Mersin’de Başkan Seçer ile güzel çalışmalar ortaya koyulduğundan söz etti. Bileşenler, Başkan Seçer göreve geldikten sonra Mersin’in Büyükşehir olduğunu hissettiklerinden söz ederek, Büyükşehir tarafından yapılan hizmetler için de teşekkürlerini sundular. Üyeler Seçer’e; “Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır” diyerek desteklerini dile getirdiler.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anka Haber Ajansı