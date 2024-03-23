Vahap Seçer, Mut Halkıyla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mut İlçesi’ni ziyaret etti.

Mut’ta Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir cazibe merkezi haline getirilen tarihi Taşhan’a giderek burada ‘Üretici Kadınlar Buluşması’na katılan Başkan Seçer, öncesinde de Mut Cuma Pazarı’nı gezdi. Başkan Seçer’e CHP Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut ile CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür eşlik etti.

TARİHİ TAŞHAN’DA SEÇER’E YOĞUN İLGİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bir cazibe merkezi haline getirilen ve üretici kadınların stant açıp ürünlerini satışa sunabildiği tarihi Taşhan’da düzenlenen ‘Üretici Kadınlar Buluşması’na katılan Başkan Seçer, burada üretici kadınlar ile bir araya geldi. Mut halkının enerjisinin yüksek olduğunu ve bu enerjinin kendisine de yansıdığını söyleyen Seçer, yapılan hizmetler yurttaşlar tarafından beğenilip, takdir gördüğünde kendisinin de çok mutlu olduğunu belirtti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER UYGULUYOR VE İŞ TAKİBİ YAPIYORUZ”

Seçer, Mut’ta yer alan tarihi Taşhan’ın önceden atıl durumda olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde buranın üretici kadınların faydalanacağı bir yer haline dönüştürüldüğünün belirtti. Mersin merkezden ve ilçelerden yurttaşların Taşhan’ı ziyaret ettiğini kaydeden Seçer, “Buraya Mersin merkezden veya diğer ilçelerden turlar düzenleniyor. Gelen ziyaretçiler buradan alışveriş yapıyor. Mut’un ürünlerini; peynirini, kaysısını, incirini, el işini, dokumasını alıyor. Bunlar bizi mutlu ediyor” diyerek, yapılan çalışmanın neticesini aldıklarını söyledi.

Yapılan iş, hizmet ve projelerde asıl önemli olanın sürdürülebilir olanı yakalamak olduğunun altını çizen Seçer, “Sürdürülebilir projeler uyguluyoruz. Yaptığımız projenin nasıl işlediğini kontrol ediyor, sonuç alıyoruz. Yoksa el yordamıyla bir işi yaparsan ve ucundan tutarsan hayrı olmaz” diye konuştu.

“BİZİM YAPTIĞIMIZ HER HİZMETİN BİR ANLAMI VAR; BİZ ADALET DAĞITIYORUZ”

5 yıllık görev süresi boyunca Büyükşehir’in Mut’ta önemli hizmetler yaptığını aktaran Seçer, özellikle Mut’a bağlı kırsal mahallelerde üreticilerin işini kolaylaştıracak ana ve grup yollarını düzelttiklerini de sözlerine ekledi. Seçer, Büyükşehir’in sorumluluk alanı dışındaki yollarda da yurttaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Gelecek dönemde 2024 yılı ile beraber de önemli miktarda yol yapımlarına devam edeceğiz” dedi. Mutlu üretici ve birliklere sağlanan destekleri de anlatan Seçer, tarımsal desteklere gelecek dönemde de devam edeceklerini söyledi. Her bölgeye ihtiyacına uygun destek sağladıklarını vurgulayan Seçer, “Bizim yaptığımız her hizmetin bir anlamı var; biz adalet dağıtıyoruz. Hiç kimseye ayrımcılık yok. Herkes hakkını alacak yoka bu ülke kalkınmaz” diye konuştu.

“MUT HAKKINI ALACAK AMA BAŞKAN DA ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK”

Bir 5 yıl daha Mersin halkına hizmet edeceklerinden hiçbir endişelerinin olmadığını söyleyen Seçer, seçimlerde Mut’tan rekor bir oy oranı beklediklerinin de altını çizdi. Seçer, “Mut hakkını alacak ama başkan da alın terinin karşılığını alacak” dedi. Gelecek dönemde Mut Deresi Rekreasyon Projesi’ni tamamlayıp Mut halkının hizmetine açacaklarının müjdesini veren Seçer, “Artık sizlerin de dere boyunca yapılacak olan tesislerde çocuğunuzla, ailenizle gidip zaman geçirme imkanınız olacak. Kadınlar ve çocukların da zaman geçirmesine katkı sunan birimler, işlevsel noktalar olacak” diye konuştu.

SEÇER’DEN MUT’A MODERN BİR HAL KOMPLEKSİ SÖZÜ

Mut’taki hali modern bir yapıya dönüştüreceklerini duyuran Seçer, “Vahap Başkanınız ikinci dönem için Mut’a yakışır bir hal sözü de veriyor” dedi. Tarımsal Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projesini başlattıklarını ve proje sayesinde tarımsal sulama kooperatiflerinin elektrik maliyetini en aza indireceklerini belirten Seçer, gerçekleştirdikleri diğer desteklerin de artarak devam edeceğini kaydetti.

“HİZMET İTTİFAKI KAZANACAK”

Hizmetlerinden memnun olan her yurttaşın 31 Mart yerel seçimlerinde oyuna talip olduğunu aktaran Seçer, Mersin halkının hangi partiden olursa olsun, partiye değil hizmete oy vereceğinden emin olduğunu söyledi. 31 Mart’ta Hizmet İttifakı’nın kazanacağını vurgulayan Seçer, Mut’ta da bir kadın belediye başkanının kazanacağını ve bundan duydukları mutluluğu dile getirdi. Mersin halkına güvendiklerini ve inandıklarını belirten Seçer, “Mersinimizi, ülkemizi, sizleri ve milletimizi seviyoruz. Hizmetlerimize aynı şevkle ve aynı inançla devam edeceğiz” dedi.

MUT: “MUT’UN KADIN HAREKETİNİ TÜRKİYE’YE DUYURACAĞIZ”

Konuşmasına başlamadan önce Başkan Seçer’e Mutlu kadınların el emeğiyle yaptığı bir hediyeyi takdim eden CHP Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut, kadın öncelikli projelere yer verdiği için teşekkür etti. Mut’un kadın hareketiyle Türkiye’ye adını duyuracağını söyleyen Mut, şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir hafta sonra Mut’ta tarihi bir seçim yaşayacağız ve bütün Türkiye’ye kadının gücünü göstereceğiz. Mersin’in ikinci kadın Belediye Başkanı Mut’tan çıkacak. Ben yoldaşlarıma çok güveniyorum. Size uzattığım elimi tutun ve hep birlikte zafere koşup tarih yazalım.”

MUT CUMA PAZARI’NDA SEÇER’ E YOĞUN İLGİ

Mut’ta ilk olarak Cuma Pazarı’nı gezen Seçer, burada yurttaşlar ve esnaf ile bir araya geldi. Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Seçer’e Mut halkı büyük ilgi ve sevgi gösterdi. Seçer’i karşısında gören yurttaşlar, “Allah yol açıklığı versin” diyerek yerel seçimler için desteklerini dile getirdiler. “Başkanım seninleyiz” diye seslenen yurttaşlar, Seçer’i destekleyeceklerini vurguladı. Seçer yurttaşlardan gelen talepleri de çalışma arkadaşlarına not aldırdı. Seçer ayrıca, yurttaşların taleplerini Alo 185 Teksin üzerinden de Büyükşehir Belediyesi’ne hızlıca iletebileceklerinden söz etti.

Anka Haber Ajansı