Vahap Seçer, Otomotiv Çalışanları İle İftar Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel bir otomotiv şirketinin ustalarıyla ve çalışanlarıyla iftar yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel bir otomotiv şirketinin ustalarıyla ve çalışanlarıyla iftar yaptı.

Başkan Seçer’e CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut eşlik etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, ezanın okunmasıyla birlikte, Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle’de kurulan sofralarda hep birlikte iftar yapıldı.

Başkan Seçer iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, kendilerini davet ettiği için Özyurt ailesine teşekkür etti. Seçer, “Bizleri burada, Halil İbrahim sofrasında bir araya getirdiler. Bereketli olsun. Allah işlerini, güçlerini rast getirsin. Ailelerinde birlik, dirlik, beraberlik olsun inşallah. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı