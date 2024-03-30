Vahap Seçer: “Pazar Günü Sandıktan ‘Hizmet’ Çıkacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli’de düzenlenen iftar yemeğinde yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, “Pazar günü sandıktan hizmet çıkar. Umarım ilçe belediyelerinde de; Erdemli’den Anamur’a ve Tarsus’a kadar birçok bölgede uyumla çalışacağımız belediye başkan adaylarımızın zaferle çıkacağı seçim olur. Bir 5 yıl daha hep beraber yurttaşlarımıza hizmet etme imkanı buluruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli’de düzenlenen iftar yemeğinde yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, “Pazar günü sandıktan hizmet çıkar. Umarım ilçe belediyelerinde de; Erdemli’den Anamur’a ve Tarsus’a kadar birçok bölgede uyumla çalışacağımız belediye başkan adaylarımızın zaferle çıkacağı seçim olur. Bir 5 yıl daha hep beraber yurttaşlarımıza hizmet etme imkanı buluruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemlili yurttaşlarla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

“SİZLERİ SEVİYORUZ, SAYIYORUZ VE HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyemizin iftar davetine, Erdemli’de kurduğu Halil İbrahim sofrasına geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz ve hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Allah’ın izniyle, sizin hayır duanızla ve desteğinizle 5 yıl Mehmet kardeşimle beraber sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyacağız” diye konuştu.

“5 YILDIR VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞI KURDUK”

Erdemli’de düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulunan Seçer, yurttaşların enerji ve sinerjilerinin çok güzel olduğuna vurgu yaptı. Seçim süreci içerisinde Ramazan’ı idrak ettiklerini ve Büyükşehir Belediyesi olarak iftar sofraları kurduklarını ifade eden Seçer, herkese hayırlı Ramazanlar diledi. Yurttaşların Pazar günü sandığa gideceklerini vurgulayan Seçer, seçim sonuçlarının da Mersin’in ve ilçelerinin hayrına olması temennisinde bulundu. Seçer, “‘Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur’ misali 5 yıldır Erdemli’de vatandaşlarımızla hem iletişimimiz hem de hizmetlerimizle bir gönül bağı kurduk. Vatandaşlarla sadece boş sözlerle gönül bağı kurulmuyor, eğer belediye başkanlığı görevi yapıyorsanız mutlaka vatandaşlara dokunacaksınız ve onlara hizmet edeceksiniz” dedi.

Çocuklar, kadınlar, ihtiyaç sahibi, tarımla uğraşan ve yaş almış yurttaşlar olmak üzere her kesime hizmet etmenin önemine değinen Seçer, “Yolunu yapacaksınız, suyunu getireceksiniz, onlara onlar için çalıştığınızı hissettireceksiniz ve gönüllerine gireceksiniz. Onları sevdiğinizi, saydığınızı hissettireceksiniz. Bugün Başkan olarak bu sevgiyi ve alakayı görüyorsak, 5 yıllık sürecin boşa geçmediğini, her saniyesinin ve dakikasının önemli emekler, iyi niyetle ve samimiyetle yapılmış emekler olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“PAZAR GÜNÜ SANDIKTAN HİZMET ÇIKAR”

31 Mart Pazar günü sandıktan ‘hizmet’ çıkacağını ve bir 5 yıl daha Mersinli yurttaşlara hizmet etme imkânı bulacaklarını ifade eden Seçer, “Pazar günü sandıktan hizmet çıkar. Umarım ilçe belediyelerinde de; Erdemli’den Anamur’a ve Tarsus’a kadar birçok bölgede uyumla çalışacağımız belediye başkan adaylarımızın zaferle çıkacağı seçim olur. Bir 5 yıl daha hep beraber yurttaşlarımıza hizmet etme imkanı buluruz” dedi.

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMETLERİNİ YAPARKEN ASLA AYRIM VE PARTİCİLİK YAPMIYOR”

Mersin Büyükşehir olarak 5 yıl boyunca hiç kimseyi ayırmadan hizmet ettiklerini ve herkese de ulaştıklarını kaydeden Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Vatandaşlarımıza da bir şeyi öğrettik; ‘Belediye Başkanı görev süresi boyunca siyaseti bir tarafa bırakacak.’ Önce bu çok anlaşılmadı, inandırıcı bulunmadı ama zaman zarfında baktılar ki hakikaten Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini yaparken asla ayrım ve particilik yapmıyor; bu da aslında belediyecilik açısından Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi büyük ölçekli bir belediyede bence bir dönüşümdür. Pazar günü de zaferle sonuçlanacak bir seçimle hizmetlerimize devam ederiz.”

Anka Haber Ajansı