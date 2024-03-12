Vahap Seçer, Ramazan Ayının İlk Gününde Çilek Mahallesi Halkıyla İftar Yaptı

Çilek Mahallesi Muhtarlığı yanında verilen iftara, Başkan Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Akdeniz İlçesi Çilek Mahalle Muhtarı Selim Tomak, Yeşilçimen Mahalle Muhtarı Cemal Akçay ve çok sayıda Çilek Mahallesi’nden vatandaş katılım sağladı.

Çilek Mahalle halkı ile birlikte iftar yapan Başkan Seçer, herkese ‘Hayırlı Ramazanlar’ dileğinde bulunarak, “Bugün Ramazan başlangıcı. Tuttuğumuz oruçlar Hak katında kabul olsun. Birliğimize, berberliğimize, huzurumuza ve sağlığımıza derman olsun. Yaptığımız dualar hem ülkemizin hem tüm milletlerin huzuru ve barışı için kabul olsun” dedi.

Ramazan ayının ilk günü vatandaşlarla bir arada karşılamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Seçer, “Ramazan ayının birinci gününde Çilek Mahallesi’nde sizlerle beraber iftar yapmak nasip oldu. Her yıl birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazan’lar geçirmeyi diliyorum” diye konuştu.

Mahalledeki çocuklara seslenen Seçer, “Çocuklar okullarınızda başarılı olun, derslerinize düzenli çalışın. Hepiniz mühendis, öğretmen, doktor olun. Memlekete, dünyaya ve insanlığa faydanız olsun” dedi.

Oruçların kabul olması dileğinde bulunan Seçer, “Herkese iyi akşamlar” diyerek konuşmasını bitirdi.

Başkan Seçer, mahalleden, çocukların ‘En büyük başkan Vahap Seçer’ sloganları eşliğinde ayrıldı.