Vahap Seçer: “Sandıktan Millet İradesi Çıkacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, oyunu kullandı. Seçer, “Vatandaşımız mutluysa, mesutsa, hizmetlerimizden, uygulamalardan memnun kalıyorsa; doğal olarak istikrarı ve devamlılığı isteyecek, huzurunu öne alacak ve sonuç itibariyle sandıktan millet iradesi çıkacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, oyunu kullandı. Seçer, “Vatandaşımız mutluysa, mesutsa, hizmetlerimizden, uygulamalardan memnun kalıyorsa; doğal olarak istikrarı ve devamlılığı isteyecek, huzurunu öne alacak ve sonuç itibariyle sandıktan millet iradesi çıkacak"

Başkan Seçer, oyunu ailesi ile Yenişehir İlçesi’ndeki Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1049 No’lu sandıkta kullandı.

Oy kullanmak için okula gelen yurttaşlarla selamlaşıp sandık görevlilerine de ‘kolay gelsin’ dileğinde bulunan Başkan Seçer, oyunu kullanmasının ardından “Mersinimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“SANDIKTAN MİLLET İRADESİ ÇIKACAK”

Oy kullandıktan sonra okul çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

“5 yıl bitti, şimdi sınav zamanı. Şimdi, mevcut belediye başkanı olarak sınav veriyoruz. Zaten vatandaşımız mutluysa, mesutsa, hizmetlerimizden, tavrımızdan, davranışımızdan, kentin ambiyansından, havasından, uygulamalardan memnun kalıyorsa; doğal olarak istikrarı ve devamlılığı isteyecek, huzurunu öne alacak ve sonuç itibariyle sandıktan millet iradesi çıkacak.”

MERAL SEÇER: “DEMOKRASİ KAZANSIN”

Meral Seçer de Başkan Seçer’in ilk 5 yıllık görev süresi boyunca Mersin’de çok güzel işler ortaya koyulduğunu belirtti, “Bu seçimin tüm Türkiye’ye ve Mersin’e hayırlı olmasını diliyorum. ‘Demokrasi kazansın’ diyorum” dedi.

Başkan Seçer, daha sonra Mersin’deki okulları gezerek, oy kullanan yurttaşlarla bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Seçer, sandık görevlileri ve emniyet mensuplarına da kolaylıklar diledi.

Anka Haber Ajansı