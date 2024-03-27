Vahap Seçer, Şevket Sümer’de Yurttaşlarla İftar Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dernekleri ile bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dernekleri ile bir araya geldi.

Şevket Sümer Mahallesi’nde kurulan uzun iftar sofralarında, yurttaşlar ile hep bir arada iftar yapan Seçer’e yurttaşlardan sevgi seli oluştu. Okunan ezanın ardından birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapıldı.

İftar sonrası konuşan Başkan Seçer, “Sizlerle burada Mersin Büyükşehir Belediyemizin verdiği iftar sofrasında beraber olduk. Orucunuz kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Seçer iftar yemeği sonrasında Mahalle’de yer alan Büyükşehir Belediyesi’nin Emek Evi'ni de ziyaret ederek inceledi.

Anka Haber Ajansı