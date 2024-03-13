Vahap Seçer, Toroslar Halkıyla İftar Yaptı

İftar yemeğinde Başkan Seçer’e, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da eşlik etti.

Toroslar’da katıldığı iftar yemeğinde konuşan Başkan Seçer, “Çocuklarımızla ve ailemizle beraber Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Çocuklarımız pırıl pırıl. Geldiğim andan itibaren etrafımda pervane gibi dolaşıyorlar. Onlar da biliyor ki Vahap amcaları bu çocukları çok seviyor, üzerlerine titriyor, gecesini gündüzüne katıyor. Yeni dönemde Abdurrahman Yıldız kardeşimizle beraber sizlere, çocuklarımıza ve Mersin’in geleceğine hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun” dedi.