Vahap Seçer'den Mersin Barosu'na Ziyaret

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk camiası ile iç içe olduğunu ve Mersin Barosu ile sürekli ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Mersin Adliyesi’nin fiziksel koşullarının şu an yetersiz kaldığını dile getirdi. Seçer, “Adliye binasının yan tarafındaki arazi bizden istendi. Biz de bir katkımız olsun, avukat, hâkim, bu camiada çalışan herkes daha iyi ortamlarda çalışsın diye burayı hibe ettik” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİKTE TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN BELEDİYELERİNDENİZ”

Sosyal belediyecilikte Türkiye’de örnek gösterilen belediyelerin başında geldiklerini dile getiren Seçer, “Bunun temel sebebi Mersin’in demografik yapısı. Bu gerçeklik içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz politikaların en başına sosyal politikaları yazdık. Daha sonra yenilikçi belediyecilik ya da yatırımcı belediyecilik kavramlarının altını doldurmaya çalıştık” dedi. Mersin Barosu’na bağlı bir sosyal tesis oluşturmak istediklerini ve bu konuda çalışma yürüttüklerini belirten Seçer, “Yine başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere baronuzla ortaklaşa çalıştığımız birçok konu var. Mersin Barosu’na bağlı Meclis’te ortak çalıştığımız arkadaşlarımız var. Meclis çalışmalarında arkadaşlarımızın hukuki birikiminden yararlanıyoruz” diye konuştu.

“MERSİN’DE BİR HUZUR HAVASININ HâKİM OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Mersin’in coğrafi ve demografik özellikleri bakımından oldukça heterojen bir yapısı olduğunu ve bu farklılık içerisinde memnuniyet yaratacak hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Seçer, Mersin’in siyasal aritmetik olarak da heterojen bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Seçer, “Bu kadar farklı görüşler içerisinde kenti yönetmek, bütün kültürlere, yapılara, anlayışlara memnuniyet yaratacak bir politika uygulamak çok kolay değil. 5 yıllık uygulamalarımızda her kesimle doğru iletişimimiz oldu. Her kesimin dertlerini, memnuniyetlerini ya da şikâyetlerini dinledik. Mersin’de bir huzur havasının hâkim olduğunu görüyorum, bunu biliyorum” dedi.

“MİLLET İRADESİNİN SANDIĞA GİRDİĞİ GİBİ TUTANAKLARA DA GEÇMESİNİ İSTİYORUM”

Yaklaşan yerel seçim ile ilgili de konuşan Seçer, şunları söyledi:

“Adaletin olmadığı bir toplumda diğer konuları konuşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Onun için demokrasi derken bir yanda da birbirinin ayrılmaz parçası olan hukuk devleti kavramı da eklenmeli. Bir seçime gidiyoruz. Tarafsız, bağımsız, şaibenin olmadığı bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Millet iradesinin sandığa girdiği gibi tutanaklara da geçmesini istiyorum. Bu konuda zaten siyasi partiler gerekli tedbirleri alıyordur. Ama oluşacak bir gayri hukuki durumda sizlerin, hukukçuların Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti anlayışına sahip çıkacağını düşünüyorum. Bu hassasiyette olduğunuzu biliyorum.”

ÖZDEMİR: “BAŞKANIMIZ ŞEHRİMİZE GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK DEĞER SAĞLADI”

Ziyaretinden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür eden Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, “Başkanımız görev süresince şehrimize gerçekten çok büyük değer sağladı. Kendisine emeklerinden dolayı Mersinli bir yurttaş olarak teşekkürlerimi sunuyor ve önümüzde seçim sürecinde başarılar diliyorum” dedi.

Özdemir, Başkan Seçer’e ziyaretinden ve kente sağladığı katkılardan dolayı bir de plaket takdim etti.

Buluşmanın ardından İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Seçer, esnaf ve yurttaşlar ile bol bol sohbet etti.