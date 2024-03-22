Vahap Seçer’den ‘Tarsus Oto Galericiler Sitesi’ İle ‘Tırcılar Ve Kamyoncular Kooperatifi’ne Ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Tarsus Oto Galericiler Sitesi ile Tarsus Tırcılar ve Kamyoncular Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Tarsus Oto Galericiler Sitesi ile Tarsus Tırcılar ve Kamyoncular Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Tarsus Tırcılar ve Kamyoncular Kooperatifi’nde konuşan Başkan Seçer, yaptıkları mesleğin zor bir iş olduğunu vurgulayarak, bölgenin de önemli bir geçim kaynağı olduğunu kaydetti. Son zamanlarda özellikle Mersin’de ticaretin artması ve kentte her sektörün gelişmesinin bu sektörü de bir hayli büyüttüğünü belirten Seçer, “İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci filosu Mersin. Her geçen gün de gelişiyor. Liman’da yük indirme, yükleme kapasitesi, sanayide ve tarımda üretim arttıkça sizlere ihtiyaç da artıyor” dedi.

Tırcılar ve kamyoncular için seyahat ettikleri yolların da çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Seçer, D-400 Karayolu’nun Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu belirterek, Karayolları’nın bu yolu programa alması gerektiğinden söyledi. Seçer, “Onun refüjlerinin mümkünse daraltılması, hiç olmazsa her kısma birer gidiş-geliş şerit atılması lazım. Otoyol tam kapasite çalışıyor ama otoyolun da bakıma ihtiyacı var” diye konuştu.

Konuların sürekli parlamentoda dile getirilmesinin ve gündem yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

“Siyaset böyle bir şey. Sürekli dile getirmek lazım. Direkt ve sürekli olarak söylemek lazım. Onun için memlekette belediye başkanıdır, milletvekilidir bütün yöneticiler bölgesinin sorunlarını bağırarak söyleyecek. Yoksa dönüp bakmazlar ama bağırdığın zaman milletvekilleri buraya geldiğinde hesap verecek.”

“BİZ SOSYAL POLİTİKALARDA TÜRKİYE ÇAPINDA BİR BELEDİYEYİZ”

Merkezi hükümetin Mersin’e gereken yatırımları yapmadığının altını çizen Seçer, “Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri de buraya geldiği zaman; ‘D-400 Karayolu buraya yakışıyor mu?’ diye sorun. Şu anda Çeşmeli- Taşucu arası Temmuz ve Ağustos ayında adeta işkenceye dönüyor. 2 saatlik yolu 6 saatte çıkamazsınız. Yöneticiler bunu görecek ve tedbirini alacak. O yolun otobana kadar uzaması lazım. İhale yapılıyor, iptal oldu, yapıldı, giren olmadı; sürekli aksaklık. Şu güzelim Mersin’in yollarına bakın” dedi.

“MAYIS AYINDA LOJİSTİK MERKEZİ’Nİ AÇACAĞIZ”

Nakliyeciler Sitesi’nin artık çok atıl durumda olduğunu belirten Seçer, yeni bir Lojistik Merkezi inşaatının sonuna gelindiğini ve Mayıs ayında buranın açılışını yapacaklarını duyurdu. Seçer, Huzurkent’te yapılan Lojistik Merkezi’nin oldukça modern olduğunu ve içerisinde 180 araçlık tır parkı, banka, mescit, lokanta, park alanları gibi ihtiyaç duyulan her şeyin bulunduğu tam donanımlı bir merkez olduğunu dile getirdi.

DAR GELİRLİLERE ‘SOSYAL KONUT’; TARSUS’A İSE ‘SPOR VE TURİZM KOMPLEKSİ’ MÜJDESİ

İkinci 5 yıllık görev süresinde dar gelirli vatandaşların yaşadığı ev ve kira problemini de ‘Sosyal Konut’ projesi ile çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Seçer, Tarsus’a ‘Spor ve Turizm Kompleksi’ kazandırılacaklarını da müjdeledi. Seçer, “Tarsuslular için otel yerine halka açık Mersin merkeze geldiğinizde sahildeki belediyelerin tesisleri gibi bir tesis yapacağız. Her yaşa uygun, aileler ve çocuklar için. Orada hem çocukların oyun alanları, hem kahvaltı alanları, hem tiyatro gösteri alanları hem de hafta sonu insanların güzel zaman geçireceği güzel bir sosyal alan alacak” diye konuştu.

“MERSİN METROSU VE TARSUS TRAMVAYI’NI YAPACAĞIZ”

Mersin Metrosu’nun temelini attıklarını ve Tarsus’a da tramvay yapacaklarını vurgulayan Seçer, “Seçimden sonra vatandaşlarımızın desteğiyle göreve devam edeceğiz ve Mersin Metrosu’nun inşaatı devam edecek. Tarsus’ta da otogar girişinden üniversiteye kadar toplam 12 kilometre tramvay olacak. Biz Ulaşım Master Planını da yaptırdık. Bir şehirde her şey planlı olursa sorun yaşamadan şehri geliştirebilirsiniz” diyerek kendilerinin planlı çalıştıklarını belirtti. Tarsus Tramvayı Projesi’nin yakın zamanda Bakanlık tarafından onaylanarak Ulaşım Master Planı’na alındığını aktaran Seçer, “Projesini de Altyapı Genel Müdürlüğü’ne onaylatıp önümüzdeki 5 yıllık dilimde etap etap 12 kilometrelik Otogar-Üniversite arası Atatürk Caddesi boyunca giden Tarsus Tramvayı’nı Tarsusluların hizmetine sunacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir’in yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Seçer, “Yine köy yolları vatandaşlarımızın rahat seyahat etmesi için güzel yapılacak. Yol konusunda Türkiye’de en iyi kaliteli yol yapan belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi gelir. Yaptığımız ana caddeleri, grup yollarını görüyorsunuz. Baştan savma değil, gerçekten standardımız Karayolları standardında. Bu hizmetlerimiz devam edecek, tarım desteklerimiz devam edecek, sosyal politikalarımız ağırlık kazanacak. Kadına, çocuğa, yaşlıya, fakire, fukaraya hiçbir imkanımızı esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

“SİZLERİN DESTEĞİYLE HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Hizmetlerinin devamı ve ilçe belediyeleriyle eşgüdümlü çalışabilmek için CHP’li adayları destekleme çağrısı yapan Seçer, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi’nin gücünü birleştirerek memleketimize hizmet etmesi, Tarsus’a çok daha farklı bir hizmet getirir. Hem Ali Boltaç’a hem şahsıma desteğinizi esirgemeyin. Sizlerin desteğiyle hizmetlerimize devam edeceğiz” diyerek, konuşmasına son verdi.

BOLTAÇ: “BİZ HİZMET ETMEK İÇİN GELİYORUZ”

Tarsus’a hizmet için yola çıktıklarını söyleyen CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, “Bizler hizmet etmek için geliyoruz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bunu gördük. İnsanlara dokunmayı, insanlara hizmet etmeyi, onların olanı onlara adil bir şekilde vermeyi gördük. Ayrım yapmayı, ötekileştirmeyi, kutuplaştırmayı değil, tam tersine kucaklamayı, kavramayı, beraber olmayı gördük. Herkese iyi hizmet edeceğiz. Çok çalışacağız, ahlaklı çalışacağız. Adil çalışacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, kimsenin hakkını kimseye peşkeş çekmeyeceğiz” dedi.

YILDIRIM: “BAŞKAN SEÇER’İ AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Yakın zamanda yapılacak olan yerel seçimleri hatırlatan Tarsus Tırcılar ve Kamyoncular Sitesi Hasan Yıldırım, “Vahap Seçer Başkanımızı lokalimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Uzun yıllardır kanayan bir yara olan nakliyeciler sitesini taşımak üzereyiz, son altyapısı bitmek üzere” diyerek, nakliyeciler siyesini yaptığı için Başkan Seçer’e teşekkür etti. Yıldırım, Seçer’in ikinci 5 yılda da seçilip projelerini bitirmesini temenni etti.

Anka Haber Ajansı