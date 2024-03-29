Vahap Seçer’den Toroslar Ve Akdeniz’de Otobüs Turu

Vahap Seçer’den Toroslar Ve Akdeniz’de Otobüs Turu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ve Akdeniz İlçesi’nde otobüs turu gerçekleştirdi, halkı selamladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ve Akdeniz İlçesi’nde otobüs turu gerçekleştirdi, halkı selamladı.

Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi Karayolları Bölge Müdürlüğü önünden başlayan otobüs turunda Başkan Seçer’e; CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş eşlik etti.

Seçim otobüsünü durduran yurttaşları kırmayan Seçer, onların yanına giderek selamlaşıp, sohbet etti, kıraathane ziyareti yaptı.

Toroslar İlçesi Akbelen’de başlayan otobüs turu, Kuvayi Milliye Caddesi, Yusuf Kılıç, Osmaniye, Mithat Toroğlu, Çukurova ve Çavuşlu Mahalleleri'ni kapsayan rotada ilerledi.

Çağdaşkent Mahallesi’nden devam eden otobüs turu Halkkent, Yalınayak, Arpaçsakalar ve Kurdali Mahalleleri güzergahını takip ederek, Toroslar İlçesi’nden Akdeniz İlçesi’ne geçti.

Akdeniz’de de GMK Bulvarı boyunca devam eden otobüs turu, Çetinkaya AVM hizasından Turgutreis ve Bahçe Mahalleleri'nden sonra Silifke Caddesi boyunca sürdü. Sahilden İsmet İnönü Bulvarı boyunca ilerleyen seçim otobüsü, Mersin Garı hizasından da İstiklal Caddesi’ne geçti. Hastane Caddesi’nde de halkı selamlayan Seçer’in otobüs turu, Yenimahalle Beşyol Kavşağı’nda sona erdi.

Anka Haber Ajansı

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