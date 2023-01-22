Vakıfbank'tan rekor promosyon ücreti! Şartları sağlayan herkes alabilecek...

Yeni yılın gelmesi ile beraber emekli maaşları artış göstermeye başladı. Peki bu durum bankalara nasıl yansıdı? Promosyon oranları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…

Vakıfbank Bankasından Müşterilerin Yüzünü Güldüren Haber

Türkiye’de yeni yılla beraber kurumların maaş promosyon ödemeleri ile ilgili anlaşmaları da duyurulmaya başlandı. Ülke genelinde elde edinmiş olduğu yeni bilgilere göre bilgiler enerji ve tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TTK genel müdürü Kazım Eroğlu ile beraber Vakıfbank genel müdürü bu konu hakkında ayrıca görüştüklerini dile getirdiler. Maden işçilerinin promosyon sözleşmeleri hakkında ilk belirleme ise sonuçlandı. Bu kapsamda maden işçileri için yapılan son ihalede Vakıfbank 17.500 TL teklifte bulundu. Bu rakamları sözleşme iptalleri sebebi ile 6000 TL kesilerek vatandaşa 11.500 TL verildiği belli oldu. 22.000 TL’den sözleşme fesih bedelleri olarak bilinen 6000 TL düşünülerek yapılan son anlaşma doğrultusunda maden işçileri için net olarak 16.000 TL ödeneceği bildirildi.

Kurumlara Göre Maaş Promosyon İhaleleri Şu Şekilde

Vakıfbank’ın TTK ile yapmış olduğu son 3 yıllık promosyon sözleşmesinin maliyeti olarak 200 milyon lirayı bulduğunu da dile getirdi.

Kütahya belediyesi tarafından yapılan son banka maaş promosyon ihalesi 20.000 TL ile sonuca vardı.

Üniversite hastanesinde çalışanlara ek olarak iki yıl içerisinde hesaplarını 25.000 TL yattı.

Öğretmenlere 12.000 TL promosyon miktarı hesaplarına yatacak.

2024 Mayıs ayında bitecek olan promosyon sözleşmesi ile ilgili olarak yapı kredi bankası ile yapılan görüşmede 20 için ek olarak 12.500 TL promosyon ödenmesi sonucuna varıldı.

Personel dostu sağlık müdürü sözleşmeyi feshetti.

Tüm polis çalışanlarımıza üç yıl süre içinde 27.000 TL promosyon yatacak

Emniyet genel Müdürlüğü’nü yapmış olursun açıklamada Türk polis teşkilatına 3 yıl süre içinde 27.000 TL promosyon ödemesi anlaşması yapıldığı kaydedildi

Türk ekonomi bankası ile üç yıl süreli bir anlaşma yapıldı.

Kaynak: kamugundemi.com