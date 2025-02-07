Vakıflar Genel Müdürlüğü Kasımpaşa Emekli Evi'ne Yüzde 392 Zam Yaptı, Beyoğlu Belediye Başkanı Tepki Gösterdi

Beyoğlu Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçince Vakıflar Genel Müdürlüğü Belediye'nin Emekli Evi yaptığı tesisin kirasına yüzde 392 zam yaptı. Beyoğlu Belediyesi Meclis toplantısında Başkan İnan Güney AKP’li üyelere “Orada gariban emekli 1 TL’ye çay içiyor... Deyin ki kira almayalım” ifadeleriyle seslendi.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçince Vakıflar Genel Müdürlüğü Belediye'nin Emekli Evi yaptığı tesisin kirasına yüzde 392 zam yaptı. Beyoğlu Belediyesi Meclis toplantısında Başkan İnan Güney AKP’li üyelere “Orada gariban emekli 1 TL’ye çay içiyor... Deyin ki kira almayalım” ifadeleriyle seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan edilerken, emekliler ekonomik sıkıntılarıyla gündemdeki yeri korumuştu. 31 Mart'ta Beyoğlu Belediyesi'ni AKP'li başkandan devralan İnan Güney'in ilk icraatlarından biri de Erdoğan'ın gençliğinin geçtiği Kasımpaşa'da Emekli Evi açmak olmuştu. Güney, Kasımpaşa’da bulunan ve önceki AKP’li yönetim tarafından Vakıflardan kiralanmış olan yere “Emekli Evi” adı altın küçük bir sosyal tesis açmış, açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılmıştı.Çay fiyatlarının yerine göre 50-100 lirayı bulduğu kentte çayın 1 liraya satıldığı Emekli Evi büyük ilgi görüyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz eylül ayında Terra Santa Manastırı’ndan Beyoğlu Belediyesi’ni tahliye girişiminde bulundu ardından da Belediyenin hizmete soktuğu Kasımpaşa’daki “Emekli Evi” tesisinin bulunan binanın kirasına yüksek oranda zam yaptı.

“Orada gariban emekli 1 liraya çay içiyor”

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, şubat ayı meclis toplantısında, AKP’li meclis üyelerinin Belediyenin geçici ruhsat harçlarına yaptığı yüzde 44 zammı eleştirmesine tepki gösterdi. Başkan Güney “Okmeydanı-Kasımpaşa bölgemizdeki esnafımız, yüzde 44 yeniden değerleme oranında fark ödeyerek geçici ruhsatlarını alabilirler. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bize gelen zam oranı ne? Kasımpaşa Emekli Evi’nde, emekliye 1 liraya çay veriyoruz... Deyin ki kira almayalım. Yüzde 392 zam yapılıyor Kasımpaşa Emekli Evi’ne. Hodri meydan gidin bunu savunun, Vakıflara yüzde 44 zam yap deyin. Orada gariban emekli 1 liraya çay içiyor” dedi.

Kiraya yüzde 392 zam

Önceki AKP’li Belediye yönetiminin, Kasımpaşa’daki 1072 ada 8 parseli Vakıflardan kiraladığı, kafeterya olarak kullanıldığı yere de 6 bin lira kira ödendiği ancak yapılan yeni zam ile kiranın 23 bin liraya yükseldiği öğrenildi.

Anka Haber Ajansı