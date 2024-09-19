Vali Atama Kararları Resmi Gazete'de.... 16 İlin Valisi Değişti

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi merkez çekilerek vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi.

28 ildeki vali atamalarına ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Manisa Valisi Enver Ünlü ve Şırnak Valisi Cevdet Atay olmak üzere 12 vali, merkeze çekilerek "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan Manisa Valiliği’ne, Kırklareli Valisi Birol Ekici Şırnak Valililiği’ne, Uşak Valisi Turan Ergün Artvin Valiliği’ne, Isparta Valisi Aydın Baruş Gümüşhane Valiliği’ne, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın Konya Valiliği’ne, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan Amasya Valiliği’ne, Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan Çorum Valiliği’ne, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan Burdur Valiliği’ne, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli Karaman Valiliği’ne, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin Isparta Valiliği’ne, Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan Sakarya Valiliği’ne, Bursa Gelik Kaymakamı Uğur Turan Kırklareli Valiliği’ne, İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya Bitlis Valiliği’ne, Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek Kırşehir Valiliği’ne, İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın Bolu Valiliği’ne, Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş Uşak Valiliği’ne atandı.

Anka Haber Ajansı