Vali Yerlikaya: Adalet Önünde Suçlular Cezasını Çekecek

Vali Yerlikaya: Adalet Önünde Suçlular Cezasını Çekecek

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün akşam hasta yakınları tarafından öldürülen özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için taziye mesajı paylaştı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün akşam hasta yakınları tarafından öldürülen özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için taziye mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt Devlet Hastanesi özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan henüz 1,5 aylık evliydi. Dün hasta yakınları tarafından öldürüldü. Tuğrul kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Adalet önünde suçlular cezasını çekecek." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice Şehit Edildi
Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice Şehit Edildi
Tacizi Önlerken Öldürülen Haydar Can Davasında 15'er Yıla Kadar Hapis İstemi
Tacizi Önlerken Öldürülen Haydar Can Davasında 15'er Yıla Kadar Hapis İstemi
Eş Cinayeti Davasında Karar, Haksız Tahrik İndiriminin Tartışılması İçin Bozuldu
Eş Cinayeti Davasında Karar, Haksız Tahrik İndiriminin Tartışılması İçin Bozuldu
Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Uzman Çavuş Ümit Kesti, Şehit Olmadan 1 Saat Önce Babasından Helallik İstemiş
Uzman Çavuş Ümit Kesti, Şehit Olmadan 1 Saat Önce Babasından Helallik İstemiş
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Zelenski’nin Kazası Soruşturuluyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Zelenski’nin Kazası Soruşturuluyor
Sakarya'da Alışveriş Merkezi Önünde Kavga; 1 Ölü, 2 Yaralı
Sakarya'da Alışveriş Merkezi Önünde Kavga; 1 Ölü, 2 Yaralı
'balon Balığı' Avcıları 164 Bin Lira Kazandı
'balon Balığı' Avcıları 164 Bin Lira Kazandı