Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Atandı... Gökçe Gökçen: "Kayyum, Van Halkının İradesine Darbedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Van’a kayyum atamak için mahkemeler aracılığıyla yeni bahaneler yarattılar. Yani karar çok önceden verilmişti, harekete geçmek için fırsat kollanıyordu. Kayyum, Van halkının iradesine darbedir” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Van’a kayyum atamak için mahkemeler aracılığıyla yeni bahaneler yarattılar. Yani karar çok önceden verilmişti, harekete geçmek için fırsat kollanıyordu. Kayyum Van halkının iradesine darbedir'" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak atadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her güne ülkeye yeni bir kötülük yapmak için uyanıyorlar. Seçimden iki gün önce Van Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçirmek için Adalet Bakanlığının dahil olduğu bir operasyon yapılmıştı. Seçimden hemen sonra kayyum girişimi, birçok siyasi partinin ortak tavır göstermesi sonucunda geri çekilmişti. Şimdi ise Van’a kayyum atamak için mahkemeler aracılığıyla yeni bahaneler yarattılar. Yani karar çok önceden verilmişti, harekete geçmek için fırsat kollanıyordu. Kayyum, Van halkının iradesine darbedir."

Anka Haber Ajansı