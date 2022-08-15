Van'da 20 Ton Saman Ve 5 Bin Bağ Ot Yandı

Van'da 20 Ton Saman Ve 5 Bin Bağ Ot Yandı

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 bin bağ ot ve 20 ton saman kül oldu.

Hakan SARI- Tuncay AVCI/ VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 bin bağ ot ve 20 ton saman kül oldu.

Gürpınar'ın Umut Mahallesi'nde, bölge halkının kış için biçip, biriktirdiği otların tutuşmasıyla sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı. İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallelinin de desteğiyle alevleri 4 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında Hasan Tov, Nizamettin Yılmaz, Haydar Yılmaz'a ait 5 bin bağ ot ile 20 ton samanın küle döndüğü belirtildi. (DHA)

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Van'da 20 Ton Saman Ve 5 Bin Bağ Ot Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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