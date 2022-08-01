Van'da 5 Bin Bağ Ot Yandı

Van'da 5 Bin Bağ Ot Yandı

VAN'ın Saray ilçesine bağlı Keçikayası Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 bin bağ ot kül oldu.

Hakan SARI/ VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesine bağlı Keçikayası Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 bin bağ ot kül oldu.

Saray'ın Keçikayası Mahallesi'nde, dün akşam bölge halkının kış için biçip, muhafaza ettiği otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı. İhbarla kısa sürede bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp ve Saray itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallelinin de desteğiyle alevlere müdahale ederek, 5 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 5 bin bağ otun küle döndüğü mahallede incelemelerde bulunan Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, otları yananlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. (DHA)

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Van'da 5 Bin Bağ Ot Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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