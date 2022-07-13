Van'da İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 8 Yaralı

VAN,(DHA) - VAN'ın Çatak ilçesinde ot biçmeye giden işçileri taşıyan minibüs, takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Elmacı Mahalesi yakınlarında meydana geldi. Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni T., yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, takla atarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerine geldiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı