Van'da "Muhtarlar Toplantısı" Hem Belediye Hem De Ak Parti Van İl Başkanlığı Tarafından Sahiplenildi

Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği mahalle muhtarları toplantılarının, AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından organize edilmiş gibi kamuoyuna yansıtıldığı ileri sürüldü.

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği mahalle muhtarları toplantılarının, AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından organize edilmiş gibi kamuoyuna yansıtıldığı ileri sürüldü.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin her hafta farklı bir ilçede gerçekleştirdiği "Muhtarlar Toplantısı" programının son ayağı Saray, Özalp, Gürpınar , Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yapıldı.

Toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti İlçe Başkanları, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Karayolları, DSİ, İl Tarım Müdürlüğü, VEDAŞ gibi kamu kurumlarının temsilcileri ile birlikte mahalle muhtarlarının katıldı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamalar kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Toplantı, hem belediye hem de AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından sahiplenilince, organizasyonun asıl muhatabı tartışma konusu haline geldi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin mahallelerin sorunlarının yerinde tespiti amacıyla düzenlendiği belirtildi.

AK Parti Van İl Başkanlığı’nın yaptığı basın açıklamasında ise "AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, ilçelerde muhtarlar ve kurum amirlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Muhtarlar taleplerini muhataplarıyla görüşüp sorularına cevap alıyor" ifadelerine yer verildi.

Görevden alınan DEM Partili Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın yerine kayyum olarak atanan Van Valisi Ozan Balcı’nın ardından, belediyenin tüm etkinliklerine AK Parti temsilcilerinin katılması ve bu etkinliklerde aktif rol alması dikkat çekiyor.

Anka Haber Ajansı