Van'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Van'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

VAN'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Reşit Kaya hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.

Hakan SARI/SARAY (Van), (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Reşit Kaya hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Sürücü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Van'a gönderildi. (DHA)

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Van'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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