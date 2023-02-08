Van'dan deprem haberi..

Türkiye, 10 ilde depremle mücadele verirken bir deprem haberi de Van'dan geldi

Van'ın Bahçesaray ilçesi 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de yaşanan deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Van'da meydana gelen depremin öncü bir deprem olup olmadığı bilinmiyor.

DİĞER İLLERDE SON DURUM NE?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremin hasarına yönelik mücadele ise sürüyor. Ülkenin dört bir yanından arama kurtarma için ekipler bölgeye gelerek enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışıyor.

10 ili vuran depremde zamana karşı yarış devam ederken 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 34 bin 810 vatandaş ise yaralı. Enkaz altındaki vatandaşların sayısı ise henüz belli değil.