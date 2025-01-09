Vatan Partisi Bilecik İl Örgütü: “Terörle Müzakere Edilmez, Terörle Mücadele Edilir”

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Vatan Partisi Bilecik İl Örgütü Üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan çağrısı ile başlayan DEM Heyeti'nin İmralı görüşmelerine tepki gösterdi. "PKK silah bırakmaz" diyen Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Feyzi Köse, “Ey TBMM'de göreve başlarken ettikleri yemine ihanet eden milletvekilleri, terörle müzakere edilmez. Terörle mücadele edilir " dedi.

Vatan Partisi Bilecik İl Örgütü Üyeleri, Atatürk Parkı’nda bir araya geldi. İkinci açılım süreci yaşandığını söyleyen Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Feyzi Köse, şunları söyledi:

''Bu ikinci açılımın öncülüğünü ne yazık ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapıyor. Mecliste DEM'li milletvekillerinin elini sıkması, terörist başı Abdullah Öcalan'ın DEM parti grubunda silah bırakma konuşması yapması için çağrı yapması, defalarca sözümün arkasındayım demesi "Büyük Ortadoğu Projesi'nin yeniden gündeme getirildiğini göstermektedir. Ne yazıktır ki, birinci açılıma karşı çıkan, terörist başı için yağlı urgan atan Bahçeli gidiyor; yerine ikinci açılımı savunan bir Bahçeli geliyor.

Ey TBMM'de göreve başlarken ettikleri yemine ihanet eden milletvekilleri, terörle müzakere edilmez. Terörle mücadele edilir. Bu mücadele silahla olur. PKK'ya silahı veren kim? Moral buluyorlar. DEM-PKK öyle bir moral buluyor ki devletle pazarlıklar yapıyor, şartlar ileri sürüyor. Tülay Hatimoğulları isimli DEM'li; "Bu tarihsel kırılma ya pozitif bir şekilde gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz. Ya da negatif yönde gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak." diye tehditler savurabiliyor. Yine DEM'li Tunceli Milletvekili Ayten Kordu 19 Aralık'ta TBMM'ye kanun teklifi sunuyor. Artık bağımsızlığımız için, toprak bütünlüğümüz için, milletimizin birliği için birleşme, tüm vatanseverlerin bir araya gelme vaktidir. Vatan Partisi olarak yaşanan tüm bu gelişmelere dikkat çekiyor, uyarı görevimizi yapıyoruz. İkinci açılıma hayır! İkinci İsrail yani Kürdistan'a hayır! Türk de biziz Kürt de biziz. Hepimiz Türk Milletiyiz! Kahrolsun PKK! Kahrolsun ABD emperyalizmi! Kahrolsun İsrail siyonizmi! Yaşasın tam bağımsız Türkiye!”

Anka Haber Ajansı