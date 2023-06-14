Vehbi Bakırlıoğlu: "Çiftçilerimiz, İcar Parasını Bile Ödeyemeyecek Duruma Gelmiş Ne Yazık Ki"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gölmarmara ilçesinde buğday üreticileriyle bir araya geldi. Bakırlıoğlu, "TMO fiyat veriyor, TMO'nun acilen alım yerlerini fazlalaştırması lazım. Geçimini sağlayacak olan buğdayı geçen seneki fiyatın altında satmasını engelleyecek düzenlemeleri bir an önce yapması lazım Toprak Mahsulleri Ofisi'nin. Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa çiftçilerimiz aldıkları parayla icar parasını bile ödeyemeyecek duruma gelmiş durumda ne yazık ki" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gölmarmara ilçesinde buğday üreticileriyle bir araya geldi. Bakırlıoğlu, "TMO fiyat veriyor, TMO'nun acilen alım yerlerini fazlalaştırması lazım. Geçimini sağlayacak olan buğdayı geçen seneki fiyatın altında satmasını engelleyecek düzenlemeleri bir an önce yapması lazım Toprak Mahsulleri Ofisi'nin. Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa çiftçilerimiz aldıkları parayla icar parasını bile ödeyemeyecek duruma gelmiş durumda ne yazık ki" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde buğday üreticileri ile bir araya geldi. Buğday alım merkezini ziyaret eden Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"ÇİFTÇİ ARKADAŞLARIMIZA BİR DOKUNDUK BİN AH İŞİTTİK"

"Gölmarmara tarımsal faaliyetlerin oldukça üst seviyede yapıldığı ilçelerimizden bir tanesi. Bildiğiniz gibi artık buğday hasadı başladı. Gölmarmara'da şu anda bütün ovada biçerdöverler hasat yapmakta ve biz de buğday alınan bir merkezdeyiz. Çiftçi arkadaşlarımıza bir dokunduk bin ah işittik. Bu arkamızda görmüş olduğunuz buğday geçen sene serbest piyasada tonu 6 lira, 6 bin 500 lira arası satılırken şu anda serbest piyasada 5 bin 700'le 6 bin arasında, yani geçen seneki fiyatların çok çok altında satılmak durumunda. TMO'dan 7 bin 400 lira, primiyle beraber buğday alınıyordu. Bu sene açıklanan fiyatta primiyle 9 bin 250 lira bir fiyat açıklanmış."

Bakırlıoğlu’nun geçen sene primle beraber 7 bin 400 lira olan buğdayın ton fiyatının bu sene 9 bin 250 liraya çıkmasına rağmen TMO'ya ürününü neden satmadığını sorması üzerine çiftçi, randevu alamadıklarını ve bu yüzden ürünlerini dış piyasada düşük ücretler karşılığında satmak zorunda kaldığını söyledi. Randevu alamadıkları zaman ürünleri bekletme şansı olmadığını söyleyen çiftçi, maliyetlerin 2-3 kat artmasına rağmen satışların düştüğünü ve bu sebeple zarar ederek kazandıklarının tarla icarını karşılamadığını da belirtti.

"ÇİFTÇİLERİMİZ ALDIKLARI PARAYLA İCAR PARASINI BİLE ÖDEYEMEYECEK DURUMA GELMİŞ DURUMDA"

Bakırlıoğlu, çiftçinin yaşadığı sorunlarının çözümünü de şöyle özetledi:

"TMO fiyat veriyor, TMO'nun acilen alım yerlerini fazlalaştırması lazım ve çiftçinin bu ürününü, yani bir yıl boyunca bakmış olduğu bu ürününü, geçimini sağlayacak olan buğdayı geçen seneki fiyatın altında satmasını engelleyecek düzenlemeleri bir an önce yapması lazım Toprak Mahsulleri Ofisi'nin. Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa şayet çiftçilerimiz aldıkları parayla icar parasını bile ödeyemeyecek duruma gelmiş durumda ne yazık ki."

Anka Haber Ajansı