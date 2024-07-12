Veli Ağbaba: “15 Temmuz’dan Herkes Ders Alması, Yargıda Cemaatin, Tarikatın Olmaması Lazım

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba , TBMM Adalet Komisyonu’nda 9.Yargı paketi görüşmelerinde, ''Anayasa değişikliğiyle hem 15 Temmuz öncesi hem sonrası bu hem Danıştay'da hem Yargıtay'da bu yapılar temizlenmeye çalışıldı. 15 Temmuz’dan ders alınmamız lazım. Mutlaka yargıda cemaatin, tarikatın olmaması lazım yani bir insan bir cemaatin referansıyla bir tarikatın referansıyla bir yere geliyorsa o memlekette hukuk bitmiştir” dedi.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba , TBMM Adalet Komisyonu’nda 9.Yargı paketi görüşmelerinde, "'Anayasa değişikliğiyle hem 15 Temmuz öncesi hem sonrası bu hem Danıştay'da hem Yargıtay'da bu yapılar temizlenmeye çalışıldı. 15 Temmuz’dan ders alınmamız lazım. Mutlaka yargıda cemaatin, tarikatın olmaması lazım yani bir insan bir cemaatin referansıyla bir tarikatın referansıyla bir yere geliyorsa o memlekette hukuk bitmiştir” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Adalet Komisyonu’nda 9.Yargı Paketi’nin görüşmelerinde Türkiye’de yargı bağımsızlığının olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Ağbaba, "'Yargı bağımsızlığı, hukuk güvencesi Türkiye'nin, ekmeğidir, sadece mahkemelerle ilişkisi olan insanları ilgilendiren bir konu değil'" diye konuştu. Türkiye’nin yüzde 70’inin yargının bağımsız olmadığını düşündüğünü söyleyen Ağbaba, Türkiye tarihinde ilk defa Anayasa Mahkemesi kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hiçe sayıldığını dile getirdi.

''Hukuk devletinden mafya örgütlenmesine''

Ağbaba, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Maalesef bu dönem daha önce yaşamadığımız şeyleri yaşadık, örneğin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları yok sayıldı, alt mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımadı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını da tanımadı... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının yok sayılması maalesef Türkiye'yi çok zor duruma düşürdü. Yani hukuk devletinden devletin hukukunu çıkarın bir mafya örgütlenmesine dönüşür, bunun da altını çizmek istiyorum.''

''Yargıda farklı cemaatler var''

''FETÖ'den de birçok kesim mağdur olurken birçok kesim de para kazandı ve zenginleşti'" diyen Ağbaba, bunun siyaseten bağımsız yapılmayacağını öne sürdü. Ağbaba, 15 Temmuz’dan ders çıkarılmadığını da belirterek şunları söyledi:

''15 Temmuz’dan hepimizin ders alması lazım, 15 Temmuz’dan herkesin ders alması lazım. Bakın, 15 Temmuz’da resmen devlet bir cemaate, bir yapıya teslim edildi. Şimdi, Anayasa değişikliğiyle hem 15 Temmuz öncesi hem sonrası bu hem Danıştay'da hem Yargıtay'da bu yapılar temizlenmeye çalışıldı. Ne kadar temizlendi bilmiyorum ama şu anda da yargıda farklı cemaatlerin, farklı grupların olduğunu herkes biliyor. Hakyolcu olacaksın, bilmem ne cemaatinden olacaksın ki yargıda bir yere giresin ama bunun zararını en çok da siz göreceksiniz, daha önce gördünüz ama memleket görüyor. Mutlaka yargıda cemaatin, tarikatın olmaması lazım yani bir insan bir cemaatin referansıyla bir tarikatın referansıyla bir yere geliyorsa o memlekette hukuk bitmiştir, bunu da ifade etmek istiyorum.''

Anka Haber Ajansı