Veli Ağbaba: “Asgari Ücret, 12 Bin 751 Tl İle 14 Bin 8 Tl Arasında Bir Rakama Denk Gelmeli”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücret yapılacak ara zamma ilişkin, "Resmi enflasyona göre asgari ücretin 5 aylık kaybı bin 298 TL, İTO enflasyonuna göre bin 441 TL ve ENAG enflasyonuna göre 2 bin 385 TL’dir. Yani 8 bin 506 TL asgari ücretin bugünkü alım gücüne ulaşabilmesi için bu farkların öncelikli olarak 8 bin 506 TL’ye yansıtılması gerekir. Dolar ya da enflasyon verileri karşısındaki kayıp asgari ücrete eklendikten sonra ise asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Bu durumda asgari ü

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücret yapılacak ara zamma ilişkin, "Resmi enflasyona göre asgari ücretin 5 aylık kaybı bin 298 TL, İTO enflasyonuna göre bin 441 TL ve ENAG enflasyonuna göre 2 bin 385 TL’dir. Yani 8 bin 506 TL asgari ücretin bugünkü alım gücüne ulaşabilmesi için bu farkların öncelikli olarak 8 bin 506 TL’ye yansıtılması gerekir. Dolar ya da enflasyon verileri karşısındaki kayıp asgari ücrete eklendikten sonra ise asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Bu durumda asgari ücret, 12 bin 751 TL ile 14 bin 8 TL arasında bir rakama denk gelmelidir" dedi.

Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yeniden belirlenecek asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni asgari ücretin 12 bin 751 TL ila 14 bin TL arasında belirlenmesi gerektiğini belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yıl başından bugüne, asgari ücretlinin 96 dolar kaybı var. Haziran ayı itibarıyla asgari ücretlinin dolar karşısındaki kaybı 96 dolara kadar yükseldi. 96 doların TL karşılığı ise 2 bin 270 TL. Eğer asgari ücrete yeni bir zam yapılacaksa önce asgari ücretin 5 aylık kaybının karşılanması ve daha sonra yeni asgari ücretin bu kayıpla birlikte yeniden belirlenmesi gerekir. Yani asgari ücrete yapılacak olan zam, 8 bin 560 TL üzerinden değil, 10 bin 776 TL üzerinden belirlenmelidir. Bununla da yetinilmemeli, mevcut asgari ücret karşısında bugün olması gereken 10 bin 776 TL’ye de en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Yoksa mevcut 8 bin 506 TL üzerinden asgari ücrete yapılacak zam, asgari ücretlinin ne 5 aylık kaybını tam olarak karşılayabilir ne de gelecek 6 ay boyunca asgari ücreti açlık sınırının üstünde tutabilir.

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 30 ZAM YAPILMALIDIR"

Yeni asgari ücret 12 bin 751 TL ile 14 bin TL arasında belirlenmelidir. Ayrıca resmi enflasyona göre asgari ücretin 5 aylık kaybı bin 298 TL, İTO enflasyonuna göre bin 441 TL ve ENAG enflasyonuna göre 2 bin 385 TL’dir. Yani 8 bin 506 TL asgari ücretin bugünkü alım gücüne ulaşabilmesi için bu farkların öncelikli olarak 8 bin 506 TL’ye yansıtılması gerekir. Dolar ya da enflasyon verileri karşısındaki kayıp asgari ücrete eklendikten sonra ise asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Bu durumda asgari ücret, 12 bin 751 TL ile 14 bin 8 TL arasında bir rakama denk gelmelidir. Bunun altında verilecek bir rakam ne asgari ücretlinin 5 aylık kaybını karşılar ne de gelecek 6 ay boyunca açlık sınırının üstüne taşır."

Anka Haber Ajansı