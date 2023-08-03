Veli Ağbaba: “Bizim Aylık Enflasyonumuz Dünyadaki 137 Ülkenin Yıllık Enflasyonundan Daha Yüksek”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin; “TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyonun Malatya’nın, Ankara’nın, İstanbul’un pazarıyla bir bağı yok. Gerçeklikten kopuk bir enflasyon rakamı açıklamış. Aylık 9,49, yıllık 47,83. ENAG, TÜİK’in açıkladığı enflasyondan yüzde 250 daha yüksek açıklamış. Bağımsız bir kuruluş, daha gerçekçi. Bizim aylık enflasyonumuz dünyadaki 137 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek. Seçimden önce mazot ne kadardı? Şimdi ne kadar? İki katı zam

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin; “TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyonun Malatya’nın, Ankara’nın, İstanbul’un pazarıyla bir bağı yok. Gerçeklikten kopuk bir enflasyon rakamı açıklamış. Aylık 9,49, yıllık 47,83. ENAG, TÜİK’in açıkladığı enflasyondan yüzde 250 daha yüksek açıklamış. Bağımsız bir kuruluş, daha gerçekçi. Bizim aylık enflasyonumuz dünyadaki 137 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek. Seçimden önce mazot ne kadardı? Şimdi ne kadar? İki katı zam gelmiş. Enflasyon 9,49. Buna kurbağalar da güler, buna TÜİK’te çalışanlar da güler buna herkes güler” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba iktidarın ekonomi yönetimini ve bugün açıklanan enflasyon rakamlarını eleştirdi. Türkiye’deki aylık enflasyonun, dünyadaki 137 ülkedeki yıllık enflasyondan daha yüksek olduğunu belirten Ağbaba, açıklamasında şunları söyledi:

“TÜİK’İN AÇIKLAMIŞ OLDUĞU ENFLASYONUN MALATYA’NIN, ANKARA’NIN, İSTANBUL’UN PAZARIYLA BİR BAĞI YOK”

“Bugün TÜİK her zamanki gibi enflasyon açıkladı. TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyonun Malatya’nın, Ankara’nın, İstanbul’un pazarıyla bir bağı yok. Gerçeklikten kopuk bir enflasyon rakamı açıklamış. Aylık 9,49, yıllık 47,83. ENAG, TÜİK’in açıkladığı enflasyondan yüzde 250 daha fazla açıklamış. Bağımsız bir kuruluş, daha gerçekçi. Bizim aylık enflasyonumuz dünyadaki 137 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek. Seçimden önce mazot ne kadardı? Şimdi ne kadar? İki katı zam gelmiş. Enflasyon 9,49. Buna kurbağalar da güler, buna TÜİK’te çalışanlar da güler buna herkes güler.

“KEŞKE TÜİK GELSE TRAKTÖRÜNE MAZOT KOYAN ÇİFTÇİLERE ‘ENFLASYON YÜZDE KAÇ’ DİYE SORSA”

Bir ayda çamaşır suyuna yüzde 113 zam gelmiş, makarnaya yüzde 83 zam gelmiş. Malatya’da ekmek seçimden önce 5 liraydı şimdi 7,5 lira. Simit Malatya’da 7,5, Ankara’da 10 lira, çay 10 lira. Seçimden önce 4 liraydı. Yüzde 100 zam gelmiş. TÜİK enflasyon rakamını açıklasa ne olur açıklamasa ne olur? TÜİK’e kimse inanmıyor. Keşke TÜİK gelse traktörüne mazot koyan çiftçilere ‘enflasyon yüzde kaç’ diye sorsa. Burada enflasyon yüzde 100. Seçimden önce burada oy isterken, ‘enflasyon seçimden önce tek haneye düşecek’ diyorlardı. Şimdi ‘yıl sonu yüzde 58 olacak, 2024 böyle geçecek, 2025 böyle geçecek, inşallah 2026 Türkiye ekonomisi düzelecek’ diyorlar.

“MEHMET ŞİMŞEK’İN BEKLENTİLERİYLE UYUMLU ÇIKMIŞ OLABİLİR AMA EMEKLİNİN BEKLENTİSİYLE UYUMLU ÇIKMADI”

Mehmet Şimşek, ‘enflasyon beklentimizle uyumlu çıktı’ diyor. Mehmet Şimşek’in beklentileriyle uyumlu çıkmış olabilir ama emeklinin beklentisiyle uyumlu çıkmadı, asgari ücretlinin aldığı maaşla uyumlu çıkmadı, çiftçinin beklentisiyle uyumlu çıkmadı, sokakta Ayşe teyzenin beklentisiyle uyumlu çıkmadı, emekliyle uyumlu çıkmadı, çalışanla uyumlu çıkmadı, işçiyle, memurla maalesef enflasyon uyumlu çıkmadı. Mehmet Şimşek’in beklentisiyle uyumlu çıksa ne olur, çıkmasa ne olur?

“EĞER ÖLMEZSEK, VATANDAŞ SAĞ KALABİLİRSE ENFLASYON DÜŞECEK”

2024’ün ortasından sonra enflasyonun düşeceğini söylüyor. Enflasyon bu kadar yükseğe çıkmış, emekliye yüzde 25 zam vermişsin 2024’ten sonra hayat normalleşecek enflasyon düşüşe geçecekmiş. Fakir fukarayı açlık sınırının altına düşürmüşsün, insanlar traktörüne mazot koyamıyor, arabalarına binemiyorlar, insanlar sayende yürümeye başladılar 2024 yılının ortasından sonra enflasyon düşüşe geçecekmiş. Eğer ölmezsek, vatandaş sağ kalabilirse enflasyon düşecek. Kurbağanın canı çıktıktan sonra göle su gelse ne olur, gelmese ne olur?”

Anka Haber Ajansı