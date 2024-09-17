Veli Ağbaba: “Chp’li Belediyeler Her Yerde Adaletli Yönetiyor”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’li belediyelerin her yerde adaletli bir yönetim sergilediğini ifade ederek, "Tasarruf genelgesi nedeniyle bağış konusunda büyük belediyelere imkân tanınmıyor ama bunu bir türlü aşacağız" dedi.

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’li belediyelerin her yerde adaletli bir yönetim sergilediğini ifade ederek, "Tasarruf genelgesi nedeniyle bağış konusunda büyük belediyelere imkân tanınmıyor ama bunu bir türlü aşacağız" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Arguvan Belediyesi’ne yapılan kepçe yardımı kapsamında düzenlenen törene katıldı. Arguvan Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu hem Malatya hem de Arguvan’a yardımcı oldu"

"Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hem Malatya hem de Arguvan’a yardımcı oldu. Deprem bölgesine daha fazla yardımda bulundu. CHP’li belediyeler her yerde adaletli yönetiyor. Geçtiğimiz dönem Türkiye Belediyeler Birliği, çoğunluk üyesi ve en çok aidatı CHP’li belediyeler olmasına rağmen maalesef birliğin imkânlarının sadece yüzde 2’sini bütün muhalefet belediyelerine kullanmıştı. İmkânların yüzde 98’ini ise Cumhur İttifakı belediyeleri kullanmıştı. Bu konuda adaleti sağladık. Hem Arguvan hem de diğer ilçe belediyelerine araç verildi ama sadece CHP’li belediyelere değil AK Partili belediyelere de verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne büyük bir itfaiye, Akçadağ Belediyesi’ne bir kepçe hediye edildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de belediyemizin talepleri doğrultusunda yeni araçları buraya kazandırmaya çalışacağız.

"Arguvan'a önemli desteklerde bulunduk"

2010’dan önce Arguvan’da kültür merkezinin temel atılmıştı ama maalesef başlanılamamıştı. Arguvan Belediyesi’nin öyle bir imkânı yoktu. 2014 yılında yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğumda ‘Kardeş Belediye’ projesini yaptım. Büyük belediyeler ile küçük belediyeleri kardeş yaptım. Buradaki kültür merkezinin yapımını da çok kısa bir sürede tamamladık. Malatya ve Türkiye’ye örnek bir kültür merkezi oldu. Ardından Arguvan’ın hangi araç gerece ihtiyacı varsa destek oldum. 2024 seçimlerine kadar Malatya’daki belediyelerimize 100’ün üzerinde araç gerek temin ettim. Greyderinden çöp kamyonuna, kepçesinden binek araçlarına kadar yardım yaptım. Tabii kardeş yaptığımız ve bizim kendi ilişkide olduğumuz belediyelerle hem Arguvan hem de diğer ilçe belediyelerimize önemli desteklerde bulunduk."

“Arguvan ve Malatyamıza yardım edeceğiz"

Malatya’nın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olduğunu dile getiren Ağbaba, "Deprem döneminde Malatya’dan Arguvan’a gelenler burada ağırlandı ama erzak ve diğer bütün ihtiyaçları diğer büyük belediyelerimizden buraya sağladık. Burada bir yemek çadırı kurduk. Buraya odun, kömür ve gıdasına kadar Arguvan’a destek olduk. Bundan sonrada kurduğumuz siyasi ilişkilerle, dostluk ilişkilerimiz ve siyasi tecrübemizle hem Arguvan’a hem diğer ilçelerimize hem de Malatyamıza yardım edeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin yüzde 70'ini Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor"

Ağbaba, Türkiye’nin yüzde 70’ini Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Tasarruf genelgesi nedeniyle bağış konusunda büyük belediyelere imkân tanınmıyor ama bunu bir türlü aşacağız. Arguvan ile çok sayıda kardeş belediyemiz var. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da beş ilçe belediyemizin kardeşi oldu. Sayın Özlem Çerçioğlu destek oluyor, önümüzdeki günlerde Arguvan’da kullanılması için parke taşı gönderecek. Yine Arguvan’ın kardeş belediyelerinden birisi Ataşehir Belediyesi. Onursal Adıgüzel önümüzdeki günlerde daha çok destek olacak. Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner’de destek olacak. Ayrıca, hemşerimiz Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’da önümüzdeki günlerde destek olacak. Arguvan’ın ne eksiği varsa araçtan gerece, parktan sosyal tesise onları yapacağız. Benim görevim Ersoy Eren’in, Arguvan Belediyesi’nin rahat çalışabilmesi, Arguvan’a rahat hizmet verebilmesi için önlerini açmak, destek olmak. Bu desteği geçmişte olduğu gibi bundan sonrada vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

"Arguvan için umut verici"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Arguvan’a sağladıkları destekten dolayı teşekkür ederek, "Geçen günlerde Arguvan’da Türkiye Belediyeler Birliği’nin güzel bir toplantısı oldu. Biz bütün sorunlarımızı milletvekilimize ilettik. Kendisi de sağ olsun direkt Ekrem Bey ile bir görüşme sağladı. Bu görüşmeden beş gün sonra kepçemiz Arguvan’a geldi. Bu bizim için çok önemli ve kıymetli. Görüşmeden beş gün sonra kepçenin Arguvan’a gelmesi bizim ve Arguvan için umut verici" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı