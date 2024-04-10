Veli Ağbaba: "Çocuklar İçin Umut Oluşturduğumuz İçin Çok Mutluyum"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

CHP Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşmada, belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve CHP'liler yer aldı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

''Seçimi kazanmak için çok çalıştık. Ben hala seçimin nasıl böyle sonuçlandığına inanamıyorum. Oyumuzu 1977’den sonra çok artırdık. İlk kez yüzde 37 bandına geldik. Bunlar önemli sonuçlar. Bu sonuçların bir önemi de; artık Malatya’da yarın iktidara aday bir siyasetin olduğunu herkes biliyor. Bu sonuçlar en çok gençlerimizi ve çocuklarımızı üzdü ama bir de umut oluşturdu.

Yola çıkarken Malatya’yı birleştirmeye geliyoruz. Seçimi kazanmak için çok çalıştık. Ben hala seçimin nasıl böyle sonuçlandığına inanamıyorum. Oyumuzu 1977’den sonra çok artırdık. İlk kez yüzde 37 bandına geldik. Bunlar önemli sonuçlar. Bu sonuçların bir önemi de; artık Malatya’da yarın iktidara aday bir siyasetin olduğunu herkes biliyor. Bu sonuçlar en çok gençlerimizi ve çocuklarımızı üzdü ama bir de umut oluşturdu. Farklı siyasi görüşten, daha önce birlikte siyaset yapmadığımız insanlarla Malatya’yı ayağa kaldırmak için Malatya ittifakını kurmak istediğimizi söylemiştik. Toplumun çeşitli kesimleri bu ittifakı kurdu ve Malatya, Türkiye’ye örnek oldu. Bu yolda tabii ki CHP'liler, sosyal demokratlar vardı, onlara da teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde ülkücüleri, milliyetçileri gördüm. Malatya ittifakının kurulmasında büyük fedakarlık ve emekleri var. Hiç beklentileri olmadan bu ittifakın itici gücü oldular. Bir önceki seçimde AK Parti’ye oy veren genç muhafazakar kardeşlerimiz gittiğimiz yerlerde bizi Rabia işaretiyle karşıladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. En çokta gençlere ve çocuklara teşekkür ediyorum. Çocuklar için umut oluşturduğumuz için çok mutluyum.''

Anka Haber Ajansı