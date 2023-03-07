Veli Ağbaba: Deprem Bir Ayı Geçti, Hala Çadır Yok. Vallahi Yok, Billahi Yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda, Malatya’da deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin, “Deprem bir ayı geçti, hâlâ çadır yok. Vallahi yok, billahi yok. İnsanlar 30 günden beri duş alamıyorlar. 30 günden beri insanlar su göremediler. Hâlâ enkazın altında hayvanlar var. Hâlâ hayvanlara çadır bulunamamış” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ağbaba, şunları söyledi:

“SANKİ MALATYA’DA DEPREM YAŞANMAMIŞ GİBİ BİR GÖRÜNÜM VAR KAMUOYUNDA”

“Sanki Malatya’da deprem yaşanmamış gibi bir görünüm var kamuoyunda. Malatya, tabii depremde çok acı çekti ama bir acıyı da AFAD’ın yaptığı açıklamayla çekmiş oldu. Afetten daha az etkilenen iller kapsamında Malatya’yı da ifade etti. Maalesef bu, acılarımızı çok artırdı. Ardından bir özür yayınladı, AFAD tarafından bir yazım hatası olduğu ifade edildi. AFAD’ın nasıl yönetildiği, nasıl bir yazım hatasıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyorsunuz. İnsan, bunu söylerken biraz utanır.

“MALATYA DİYE BİR ŞEHİRDEN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL. MALATYA MERKEZ YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA”

Malatya’da toplam bina sayısı 126 bin 814, depremde yıkılan bina sayısı 31 bin 604. Ağır hasarlı ve acilen yıkılması gereken bina sayısı 89 bin 676. Yani toplam bina sayısı içindeki oran yüzde 71. Malatya’nın yüzde 71’i yıkılmış durumda. Ağır yıkık konut sayısı 70 bin 939, iş yeri sayısı 14 bin 398, yıkık ahır sayısı bin 991. Malatya merkeze gelin, Malatya diye bir şehirden söz etmek mümkün değil. Malatya merkez yerle bir olmuş durumda. Özellikle ticaretin yoğun olduğu alan yerle bir olmuş. Doğanşehir ilçesinden söz etmek mümkün değil. Maalesef köylerimiz yerle bir olmuş durumda.

“12 KAT, 8 KAT İMAR VEREN BELEDİYE BAŞKANLARININ TAMAMI YARGILANMALI, BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ”

Malatya, diğer illerden farklı olarak depremde tecrübeli bir il. 2020 depremini yaşamış bir iliz. 2020 depreminde ‘ağır hasarlı’ verilen, daha sonra ‘az hasarlı’ verilen bina yerle bir oldu. Liyakatin, mühendisliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu, bir cinayet teşebbüsüdür. Hep eski binaların yıkıldığı doğru değil. Malatya’nın en lüks semti Bostanbaşı. Bostanbaşı’nda hasarsız bina yok. Yeni binalar, Malatya’nın en pahalı binaları. Bostanbaşı’na 12 kat, 8 kat imar veren belediye başkanlarının tamamı yargılanmalı, bunun bedelini ödemeli. CHP’li mi, MHP’li mi, AK Partili mi; hangi partiden olursa olsun bunun bedelini ödemeli. Maalesef bedel ödemeyi bırakın, utanma duygusu yok; hâlâ ortada geziyorlar. Yeşilyurt Belediyesi’nin 6 ay önce yapmış olduğu toplu konutlar var, orası da ağır hasarlı.

“DEPREM BİR AYI GEÇTİ, HÂLÂ ÇADIR YOK. VALLAHİ YOK, BİLLAHİ YOK”

Deprem bir ayı geçti, hâlâ çadır yok. Vallahi yok, billahi yok. İnsanlar 30 günden beri duş alamıyorlar. 30 günden beri insanlar su göremediler. Hâlâ enkazın altında hayvanlar var. Hâlê hayvanlara çadır bulunamamış.”

Anka Haber Ajansı