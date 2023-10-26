Veli Ağbaba: "Devlet Bütün Gelirini Kumara, Tefeciliğe Ve Alkole Bağlamış Durumda"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; “Bu bütçede 3 temel şey gözüküyor. Birisi şans oyunlarıyla ilgili, diğeri faiz ödemeleriyle ilgili, diğeri sigara, tütün ve alkolden alınan vergilerle ilgili. Devlet kumarbaz olmuş, devlet tefeci olmuş, devlet alkolik olmuş, bağımlı olmuş. Niye söylüyorum, maalesef devlet bütün gelirini kumara, tefeciliğe ve alkole bağlamış durumda” dedi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki danışmanlık sistemini eleştiren Ağbaba, "AK

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; “Bu bütçede 3 temel şey gözüküyor. Birisi şans oyunlarıyla ilgili, diğeri faiz ödemeleriyle ilgili, diğeri sigara, tütün ve alkolden alınan vergilerle ilgili. Devlet kumarbaz olmuş, devlet tefeci olmuş, devlet alkolik olmuş, bağımlı olmuş. Niye söylüyorum, maalesef devlet bütün gelirini kumara, tefeciliğe ve alkole bağlamış durumda” dedi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki danışmanlık sistemini eleştiren Ağbaba, "AK Partiden vekil olsam iyi bir şey. Çünkü birçok iş var. Vekil olmuyorsan danışman oluyorsun...O da olamıyorsa, daha ballı börekli işler var. Yönetim kurulu üyesi oluyorsun. Onlar birçok yerden 300-500 bin maaş alıyor. Bir de zevkleri var, biliyorsunuz. Malt viskiyi seviyor. Elinde bardak. Sizin korumanız altında. Hatırlıyor musunuz, jöleli. Böyle normal viski de içmiyor. Malt viski, single malt içiyor” diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin geneli ile Sayıştay raporları görüşülüyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa emelilik düzenlemesi getireceğine dair söz verdiğini belirterek, “Esnafı kandırdınız. İşsizlik sigorta başvurusunu kolaylaştıracağız dedik, onunla ilgili bir uygulama yok. 3600 ek göstergeyi bütün memurlara vaat ettiniz, onunla ilgili bir şey yok. Tarım işçileri ki Türkiye’deki büyük mağduriyetlerden birisi, sosyal güvence kapsamına alınacak denildi, maalesef sosyal güvence kapsamına alınmadığı görünüyor. Seçimde bir söz veriyorsunuz, yapmıyorsunuz. Bunun adı siyasi üçkağıt, dolandırıcılık gibi gözüküyor. Ne söylediyseniz, tersi oluyor” dedi.

Ağbaba, 2024 yılı bütçesine ilişkin “Bu bütçede 3 temel şey gözüküyor. Birisi şans oyunlarıyla ilgili, diğeri faiz ödemeleriyle ilgili, diğeri sigara, tütün ve alkolden alınan vergilerle ilgili. Devlet kumarbaz olmuş, devlet tefeci olmuş, devlet alkolik olmuş, bağımlı olmuş. Niye söylüyorum, maalesef devlet bütün gelirini kumara, tefeciliğe ve alkole bağlamış durumda” diye konuştu.

Ağbaba, gelir dağılımındaki adaletin giderek bozulacağı uyarısında bulunarak, “Dolaylı vergiler bütçede başı çekiyor. 2024 yılında vergi gelirlerinin 8,3 trilyon olması planlanıyor, 2,4 trilyonu KDV’den alınıyor. Bu gelir dağılımı bozan şeydir. Zenginden de yoksuldan da aynı şeyi alıyorsunuz. Bütçenin sahibi Sayın Cumhurbaşkanı olduğu için nereye gitsek, Sayın Cumhurbaşkanının eli cebimizde. Markete gidersiniz, sigara alırsınız, kıyafet alırız, deterjan alırız eli cebimizde” diye konuştu.

Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışmanlık sistemini eleştirerek “AK Partiden vekil olsam iyi bir şey. Çünkü bir çok iş var. Vekil olmasa da hoş bir şey. Vekil olmuyorsan danışman oluyorsun. Sadakatin kuvvetli ve güçlüyse, örneğin Cumhurbaşkanlığı sarayında danışman oluyorsun. Vekilliğe layık görmediğimiz arkadaşlar danışman. Genelde danışmanlara bakın, 200’ün üzerinde danışman var. Ya da bakan yardımcısı oluyor. O da olamıyorsa, daha ballı börekli işler var. Yönetim kurulu üyesi oluyorsun” dedi.

Ağbaba, AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin’in de aralarında bulunduğu AKP’li milletvekillerinin gülmesi üzerine “Ben aslında biraz üzülüyorum. Bu Orhan Yeğin’i ben çok severim. Üzülüyorum görünce. Niye? Düşüncesi, ideolojisi için geldi, mücadele ediyor. Milletvekilliği yapıyor. Geçmişte size muhalefet eden, sizle ilgisi ve alakası olmayan insanlar var. Onlar neler yapıyor? Onlar birçok yerden 300-500 bin maaş alıyor. Bir de zevkleri var, biliyorsunuz. Malt viskiyi seviyor. Elinde bardak. Sizin korumanız altında. Hatırlıyor musunuz, jöleli. Böyle normal viski de içmiyor. Malt viski, single malt içiyor” diye konuştu.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Sayın Ağbaba terminolojiyi çok iyi bilmiyoruz” diye araya girdi. Ağbaba, “Sayın Başkan siz de çok iyi biliyorsunuz da söyleyemiyorsunuz” yanıtını verdi.

“PEHLİVANI BANKACI YAPTINIZ”

Ağbaba, “Siz pehlivanı bankacı yapacak kadar yetenekli insanlarsınız. Adam bizim de hayran olduğumuz, dünyaca ünlü pehlivan, güreşçi. Adamı VakıfBank’ın yönetim kurulu üyesi yaptınız… Bu bankacılık yapan adamlar, ömürlerinde bankaya para yatırıp çekmek dışında bankacılık yapmamıştır” eleştirisinde bulundu.

“BENİM PARAMI ÇOK ALIYOR AK PARTİLİLER”

Ağbaba, AKP’li isimlerin kendisine açtığı davalardan bahsederek, şunları belirtti:

“Yine bir dava daha söyleyeyim, benim çok paramı alıyor bu AK Partililer. Mahkeme yoluyla yani. Sizin çok bildiğiniz yöntemle değil. Mahkeme yoluyla. Diğer kata kulle değil. Diyorum ki İstanbul Belediyesi’nden burs aldınız mı, aldık diyor ama. 7,5 trilyon burs almışlar, ABD’ye gitmişler. ABD’de kardeşinin yanında tez yazmış, tez kardeşinin tezi. Bana 400 bin lira dava açıyor. Yahu yalan de. İstanbul Kadın Kolları Başkanı, kadın burada değilken, Türkiye’de yaşamazken işe giriyor, burs alıyor Belçika’da. Yahu vallahi bu vicdansızlık. Bunun sizin de içinize sinmediğini biliyorum. Sayın Bakanı milletvekilliği döneminden beri tanıyorum. Böyle haksızlık olur mu yahu? Millet burs, ev bulamıyor. Sizinkiler, özel torpille. Nilgün Ok, sen dahil değilsin buna. Daha torpilli olman lazım.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin konusunda İsrail’e yönelik eleştirilerini de hatırlatan Ağbaba, şöyle konuştu:

“Acayip büyük bir lider. 15 Temmuz’da diyordu ki ‘Bu Birleşik Arap Emirlikleri ...’. Suudi Arabistan ile Cemal Kaşıkçı için ilişki kesti. İsrail’e meydan okuyordu. Şimdi hepsiyle barışmaya çalışıyor. Mursi Erdoğan’ı şimdi duysa var ya, mezarında dört tur atar. Ey ABD, ey İsrail diyor. İsrail terör devleti mi, terör devleti. Bunu söyleyen dünya liderimiz, ABD’nin emriyle İsveç için NATO’ya üyelik protokolünü Meclis’e gönderiyor. ABD’den talimat aldı, bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Elinizde bu katliamı bitirecek bir fırsat var. Yiğitseniz, dersin ki ‘ABD sen bu katliamda gider İsrail’in yanında katliam yapmaya devam edersen, o çoluk çocuğu öldürmeye devam edersen, ben bu İsveç’in üyeliğini bloke ederim’. Deneyin.”

Ağbaba, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan operasyonunun emniyete sıçramasını da hatırlatarak, “Bugün Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alınmış, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısından ikisi daha açığa alınmış. Birinin ismini böyle ağzımın dolusuyla vereceğim. Mukadder Kardiyen diye biri var. O var ya, solcuların, eylem yapanların, hak arayanların, sendikacıların, kadınların ahını çok aldı. Bu niye bu kadar saldırıyor diyorum. Sebebi anlaşıldı” dedi.

Anka Haber Ajansı