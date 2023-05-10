Veli Ağbaba, Down Sendromlu Depremzede Çocukları Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ İle Buluşturdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da otizmli ve down sendromlu özel gereksinimli çocukların kaldığı konteyner kente ziyarette bulundu. Ağbaba, konteyner kentin klima ihtiyacını iletmek üzere Bornovo Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çocukları video konferansla bir araya getirdi. Başkan İduğ, klimaları önümüzdeki hafta başında konteyner kente ulaştıracakları sözünü verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da otizmli ve down sendromlu özel gereksinimli çocukların kaldığı konteyner kente ziyarette bulundu. Ağbaba, konteyner kentin klima ihtiyacını iletmek üzere Bornovo Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çocukları video konferansla bir araya getirdi. Başkan İduğ, klimaları önümüzdeki hafta başında konteyner kente ulaştıracakları sözünü verdi.

CHP’li Veli Ağbaba, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özel gereksinimli çocuklar için kurulmuş bir konteyner kentte ziyarette bulundu. Burada otizmli ve down sendromlu çocuklarla bir araya gelen Ağbaba, çocukların depremden sonra yazdıkları yazıları okudu. Video konferans yoluyla Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile konuşan Ağbaba, çocukları tanıttı, selamlarını iletti.

“BURASI DOWN SENDROMLU VE OTİZMLİ EVLATLARIMIZIN YAŞADIĞI 57 KONTEYNERLİ BİR KENT”

Konteyner kentin 60 adet klimaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Ağbaba, “Çocuklar burada sıcaktan perişan oluyorlar. Burası 57 konteynerli bir kent. Burası içinde otizmli ve down sendromlu evlatlarımızın yaşadığı bir alan. Sizden ve Bornova halkından ricamız, buraya 60 tane klima göndermeniz” dedi.

“BORNOVA HALKI NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRDIR”

İduğ, “Öncelikle geçmiş olsun. Orada ihtiyaç olan her konuda Bornova halkı ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Burada iş insanlarıyla organize olduk. Pazartesi günü klimaları Malatya’ya gönderiyoruz” dedi.

“TELEVİZYON İHTİYACIMIZ VAR”

Ağbaba, video konferans sonlandıktan sonra, “Hafta içi inşallah burada down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin bulunduğu alana klimalar kurulmuş olur. Sağ olsunlar, dün Bornova’da burada konuştuklarımız duyulmuş, klimayı hallettiler. Beni izleyen hayırseverler var ise bir de televizyon ihtiyacımız var. Ayrıca buraya internet kurdurmak için de uğraşacağım” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve çocuklar “Malatya Malatya Bulunmaz Eşin” şarkısını söylediler.

Anka Haber Ajansı