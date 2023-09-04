Veli Ağbaba: "Enflasyonda Arjantin’i Geçersek Kimse Şaşırmasın"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili “Temmuz ve ağustos ayları yüzde 9’un üzerinde çıktı. Bu 2022 Ocak’tan beri en yüksek enflasyonumuz. Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerini şimdiden aşmışa benziyoruzŞu anda dünyada enflasyonda Sudan, Zimbabve ve Venezuela ile yarışıyoruz. Yakından Arjantin’i geçersek kimse şaşırmasın” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili “Temmuz ve ağustos ayları yüzde 9’un üzerinde çıktı. Bu 2022 Ocak’tan beri en yüksek enflasyonumuz. Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerini şimdiden aşmışa benziyoruzŞu anda dünyada enflasyonda Sudan, Zimbabve ve Venezuela ile yarışıyoruz. Yakından Arjantin’i geçersek kimse şaşırmasın” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in enflasyon verileriyle ilgili açıklama yaptı. Ağbaba, şunları söyledi:

“Ekonomi yönetiminin hiçbir tahmini tutmuyor. Temmuz ve ağustos ayları yüzde 9’un üzerinde çıktı. Bu 2022 Ocak’tan beri en yüksek enflasyonumuz. Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerini şimdiden aşmışa benziyoruz. Maalesef Türkiye ekonomisi büyük bir buhranı yaşıyor. Şu anda dünyada enflasyonda Sudan, Zimbabve ve Venezuela ile yarışıyoruz. Yakından Arjantin’i geçersek kimse şaşırmasın.

Maalesef emekliye zam verilmiyor, memura verilen zammın gerçek enflasyon ile ilgili ve alakası yok. İnsanları kandırmaya devam ediyorlar. Maalesef hayal satmaya devam ediyor ekonomi yönetimi. Bu anlayış devam ettiği sürece Türkiye ekonomisi de enflasyonda yükselmeye devam edecek. ‘Faiz sebep enflasyon sonuçtur’ diyordu, bu iddiasından vazgeçti. Şu anda hem faiz yüksek hem enflasyon yüksek. İş adamları krediye ulaşamıyorlar. Enflasyon yükseldiği sürece faiz de yükseleceği gözüküyor. Maalesef ülke bu kafa döneminde fakirleşmeye ve yoksullaşmaya devam ediyor.”

Anka Haber Ajansı