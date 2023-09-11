Veli Ağbaba: “Enflasyondaki Yükselişin Etkilediği Tüm Eğitim Masrafları İçinde Servis Ücretleri El Yakıyor”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla artan eğitim maliyetleri de gündem oldu. Enflasyondaki yükselişin etkilediği tüm eğitim masrafları içinde servis ücretleri el yakıyor. Geçen yıla göre yüzde 300 artışın görüldüğü okul servis ücretleri nedeniyle, veliler öğrencileri servise vermek yerine toplu ulaşım yollarını tercih etmek durumunda kaldıklarını söylüyorlar. Okul servis ücretleri tüm şehirlerimizde geçen yıla göre, yüzde 100’den başlayan yüzde 300’e kadar de

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla artan eğitim maliyetleri de gündem oldu. Enflasyondaki yükselişin etkilediği tüm eğitim masrafları içinde servis ücretleri el yakıyor. Geçen yıla göre yüzde 300 artışın görüldüğü okul servis ücretleri nedeniyle, veliler öğrencileri servise vermek yerine toplu ulaşım yollarını tercih etmek durumunda kaldıklarını söylüyorlar. Okul servis ücretleri tüm şehirlerimizde geçen yıla göre, yüzde 100’den başlayan yüzde 300’e kadar değişen artışlar gösteriyor” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlarken geçen yıla göre fahiş artış yaşanan servis ücretlerine dikkat çekti. Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

“ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİN ETKİLEDİĞİ TÜM EĞİTİM MASRAFLARI İÇİNDE SERVİS ÜCRETLERİ EL YAKIYOR”

“2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla artan eğitim maliyetleri de gündem oldu. Enflasyondaki yükselişin etkilediği tüm eğitim masrafları içinde servis ücretleri el yakıyor. Geçen yıla göre yüzde 300 artışın görüldüğü okul servis ücretleri nedeniyle, veliler öğrencileri servise vermek yerine toplu ulaşım yollarını tercih etmek durumunda kaldıklarını söylüyorlar. Okul servis ücretleri tüm şehirlerimizde geçen yıla göre, yüzde 100’den başlayan yüzde 300’e kadar değişen artışlar gösteriyor.

İstanbul’da geçen yıl 2022’de en yakın mesafe ücreti yıllık 3 bin 366 lira iken, bu yıl 2023-2024’te 11 bin 310 liraya çıkmış durumda. En uzak mesafe ise geçen sene 8 bin 75 lira iken bu sene 26 bin 465 liraya çıkarak yüzde 300 artmıştır. Ankara’da da geçen yıla göre yüzde 100’ün üstünde artış gösteren servis ücretleri; 0-3 kilometre için geçen yıl 5 bin 96 lira olan servis ücreti bu yıl 10 bin 400 liraya çıkmıştır. 10-15 kilometre için geçen yıl 7 bin 553 lira iken bu yıl 15 bin 410 lira oldu. 15 km üstü olması halinde 18 bin 660 TL’ye kadar çıkıyor. İzmir’de 0-3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti ise yıllık en yakın mesafe 11 bin liradan, en uzak mesafe 27 bin 945 liraya kadar çıkmaktadır.

UKOME kararıyla sınırlanmasına rağmen servis ücretlerdeki artış velileri kara kara düşündürüyor. Özel okul servisleri ise devlet okullarında uygulanan tarifenin 2-3 katına kadar çıkabiliyor. Örneğin birçok ilde şubesi olan özel bir vakıf kolejinin Ankara’daki şubesinde 15 km. mesafe ücreti bu yıl 38 bin liradır. Ankara ücret tarifesinde ise bu mesafe 15 bin 410 liradır. 2,5 katı servis ücreti alınmaktadır.

“BİRÇOK AİLE BU YIL ÇOCUKLARINI SERVİSE VERMEK YERİNE YA KENDİ İMKANLARIYLA YA DA TOPLU TAŞIMAYLA GÖTÜRME YOLLARINA YÖNELMİŞTİR”

Temmuz ayında akaryakıttan alınan ÖTV’ye gelen zamla, bir gecede benzin ve mazotun fiyatı 5 lira birden artmıştı. Sonrasında yaşanan fiyat artışlarıyla da benzin ve motorinin fiyatı geçen yıla oranla yüzde 100’e yakın artmıştır. Benzinin geçen yıl bugünkü litre fiyatı 19 lira 23 kuruş, motorinin ise 23 lira 86 kuruş iken; benzinin güncel fiyatı 36 lira 87 kuruş, motorinin güncel fiyatı ise 39 TL’ye yükselmiştir.

Temel maliyet giderini akaryakıtın oluşturduğu servisçilik sektörü, bu fiyat artışlarından en çok etkilenen sektör olmuştur. Hem ulaşım maliyetleri hem personel maliyetleri artan servisçiler fiyat yükseltmek zorunda kalmıştır. Ancak artan servis fiyatları nedeniyle servisçilerle veliler çoğu kez karşı karşıya gelmekte, tartışmalar yaşanmaktadır. Oysa hem veli hem servisçi haklıdır. Her iki grup da vergi artışları ve enflasyonun getirdiği sonuçların mağdurudur. Birçok aile bu yıl çocuklarını servise vermek yerine ya kendi imkanlarıyla ya da toplu taşımayla götürme yollarına yönelmiştir.”

Anka Haber Ajansı