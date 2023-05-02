Veli Ağbaba: “Her Gün Öcalan İle Görüşerek Kendilerine Oy Devşirmeye Çalışan Bir Siyasi İktidar Var”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “‘Öcalan’ı serbest mi bırakacaklar’ gibi saçma sapan, akla hayale gelmeyecek yalanlar söylüyorlar. Bugün Öcalan ile İmralı’da görüşen AKP’nin görevlendirdiği insanlar var. Sayın Akşener, ‘Üst düzey yargı mensupları’ diyor. Biz biliyoruz ki her gün Öcalan ile görüşerek kendilerine oy devşirmeye çalışan bir siyasi iktidar var. Bunlar Öcalan ile hala bugün görüşüyorlar. Öcalan’dan destek almaya çalışıyorlar. Biz, hukuk ne diyorsa onu yapacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “‘Öcalan’ı serbest mi bırakacaklar’ gibi saçma sapan, akla hayale gelmeyecek yalanlar söylüyorlar. Bugün Öcalan ile İmralı’da görüşen AKP’nin görevlendirdiği insanlar var. Sayın Akşener, ‘Üst düzey yargı mensupları’ diyor. Biz biliyoruz ki her gün Öcalan ile görüşerek kendilerine oy devşirmeye çalışan bir siyasi iktidar var. Bunlar Öcalan ile hala bugün görüşüyorlar. Öcalan’dan destek almaya çalışıyorlar. Biz, hukuk ne diyorsa onu yapacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün Malatya’da İl Koordinasyon Merkezi’nde gündemi değerlendirdi. Ağbaba, şunları söyledi:

“Ne diyor Soylu? ‘14 Mayıs darbe girişimi’ diyor. Seçimlere darbe diyen bir meczup ile karşı karşıyayız. Bahçeli de diyor ki ‘Biz, cumhurbaşkanlığı koltuğunu teslim etmeyiz’ İnsanları korkutarak, sindirerek kaybettikleri seçimi geri çevirmeye çalışıyorlar. Hala İstanbul seçimlerinden ders alabilmiş değiller. İstanbul seçimlerinde meşru seçimleri iptal ettiler. İstanbul gereken dersi verdi. Bu söylemlerin sahiplerine söyleyelim. Bu sözleri siz söyledikçe ‘darbe, koltuğu teslim etmeyiz’ dedikçe ittifakımızın ve Cumhurbaşkanı Adayımız Kılıçdaroğlu’nun oyu her gün artıyor. Adayların arabalarına AFAD kolilerini koyanlar, bütün imkanları kullananlar yetmiyormuş gibi ‘darbe’ demeye başladılar. Allah Bahçeli’ye, Soylu’ya ve Erdoğan’a akıl fikir versin. Bu seçimler yapılacak. Hiç kimse kuşku duymasın. Bunlar teslim eder mi, etmez mi? Türkiye’nin 150 yıllık demokrasi deneyimi var. Seçimi alacağız. Türkiye bir huzur ortamına kavuşacak.

“TÜRKİYE, DIŞ GÜÇLERİN DEĞİL, LİYAKATSİZLERİN YÖNETİMİNDE"

İttifakın bir ortağı daha Yeniden Refah Partisi. Genel Başkanı Fatih Erbakan diyor ki ‘Tarım, sağlık, milli eğitim dış güçlerin vesayeti altında’. Tarım, sağlık, milli eğitim bakanlarını atayan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Demek ki Erdoğan dış güçlerin etkisi altında. Demek ki vesayet altında. Hiç merak etmesin Fatih Erbakan. Bu vesayetin hepsini kurtaracağız. Dış güç, üst akıl gibi o sanal kavramları da çöpe atacağız. Tarımın dış güçlerin etkisi altında olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü Türkiye’nin bir Tarım Bakanı, tarıma bu kadar kötülük yapamazdı. Milli Eğitim bakanlarının dış güç mü, başka güçler altında mı bilmiyoruz ama Mili Eğitim Bakanı, eğitim sistemini bu kadar yok edemezdi. Bu kadar beceriksiz, liyakatsiz bir durum olamazdı. Türkiye, dış güçlerin değil, liyakatsizlerin yönetiminde.

“TÜRK BAYRAĞINI TARTIŞAN İNSANLARDAN BİZİM YERLİLİK VE MİLLİLİK DERSİ ALACAĞIMIZ YOK”

Bir başka şey; Altılı Masa, Yedili Masa tartışması almış başını gidiyor. ‘Öcalan’ı serbest mi bırakacaklar’ gibi saçma sapan, akla hayale gelmeyecek yalanlar söylüyorlar. Bugün Öcalan ile İmralı’da görüşen AKP’nin görevlendirdiği insanlar var. Sayın Akşener, ‘Üst düzey yargı mensupları’ diyor. Biz biliyoruz ki her gün Öcalan ile görüşerek kendilerine oy devşirmeye çalışan bir siyasi iktidar var. Bunlar Öcalan ile hala bugün görüşüyorlar. Öcalan’dan destek almaya çalışıyorlar. Biz, hukuk ne diyorsa onu yapacağız. Öcalan’ın serbest bırakılması gibi bir saçmalığı iddia edenlere de buradan seslenmek istiyoruz. Bize laf söylüyorlar, kendi iş birliği yaptığı HÜDA PAR’a bakmıyor. Gaffar Okan’ın cinayetinden sorumlu, 90’lı ve 2000’li yıllarda adeta bütün Türkiye’yi domuz bağıyla boğmaya çalışan kanlı siyasetle iş birliği yapmışlar. ‘Türk bayrağı olmaz’ diyen bir kafa. Yemin edip, etmeyeceği tartışılan bir kafa. Şu anda Cumhur İttifakı’nın ana aktörlerinden birisi. MHP sözcüsü ‘Biz ittifakta değiliz, onlar AKP ile ittifakta’ diyor. Ama beraberler. Türk bayrağıyla sorunu olan insanlardan bizim yerlilik ve millilik dersi alacağımız yok.”

Anka Haber Ajansı