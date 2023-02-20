Veli Ağbaba Malatya Doğanşehir’de, Fay Hattı Üzerindeki Çığlık Cemevini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ndeki Çığlık Köyü’nü ziyaret etti. Ağbaba, fay hattı üzerinde yer alan Çığlık Cemevi’nde; “Fay hattı tam buradan geçmiş. Adeta Cemevi yerle bir olmuş. Çığlık’ta yıkım çok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ndeki Çığlık Köyü’nü ziyaret etti. Ağbaba, fay hattı üzerinde yer alan Çığlık Cemevi’nde; “Fay hattı tam buradan geçmiş. Adeta Cemevi yerle bir olmuş. Çığlık’ta yıkım çok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde, Çığlık Köyü’nü ziyaret etti. Fay hattı üzerinde yer aldığı için depremde zarar gören Çığlık Cemevi’nde incelemelerde bulunan Ağbaba, şunları söyledi:

“Burası Çığlık Cemevi, fay hattı tam buradan geçmiş. Adeta Cemevi yerle bir olmuş. Umarım tekrar yapılır hayırseverlerin desteğiyle. Çığlık’ta yıkım çok. Çığlık’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dayanışma içerisinde olacağımızı da söylemek istiyoruz. Fay hattı buradan geçtiği için yaklaşık bir metre yükselmiş.”

Yurttaşlar, Ağbaba’ya; Cemevi’nin, kolonlarının demirle güçlendirilmesi nedeniyle yıkılmadığını ancak hasar aldığını aktardı.

Anka Haber Ajansı