Veli Ağbaba: "Malatya Sahipsiz Ve Çaresiz Değil"

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Malatya ittifakı adayı olarak bir yola çıktığını ifade ederek, "Ben, her kesimin adayıyım. Her kesimin göstermiş olduğu yoğun bir ilgi var. İnsanların sokakta büyük bir heyecanı olduğunu görüyoruz. Memleket için bir umut oldu, bu bizim için önemli. İnşallah bu umutları söndürmeden devam edeceğiz" dedi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Malatya ittifakı adayı olarak bir yola çıktığını ifade ederek, "Ben, her kesimin adayıyım. Her kesimin göstermiş olduğu yoğun bir ilgi var. İnsanların sokakta büyük bir heyecanı olduğunu görüyoruz. Memleket için bir umut oldu, bu bizim için önemli. İnşallah bu umutları söndürmeden devam edeceğiz" dedi.

Veli Ağbaba, yerel seçimler kapsamında CHP Ankara eski Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Alper Gürsoy ve partililerle birlikte CEM Vakfı Malatya Şubesi’ni ziyaret etti.

"MALATYA’YA CİDDİ VE BÜYÜK HİZMETLERİ OLMUŞTUR"

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Ağbaba’ya ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Veli Ağbaba milletvekilliği döneminde bugüne kadar Malatya’ya ciddi ve büyük hizmetleri olmuştur. İnşallah bu hizmetlerinin devamını da göreceğiz. Malatya bir deprem bölgesi ve bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapacağına inanıyorum. Malatya hepimizin Malatya’sı, Türkiye hepimizin Türkiye’si bu kapsamda da Veli Ağbaba’ya çalışmalarında başarılar diliyorum. Gönlümüzde yeri olan bir kişidir, Allah muvaffak etsin" diye konuştu.

CHP Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Alper Gürsoy ise, "İnşallah yeni yerinizi yeniden inşa edip, buralarda tekrar görüşmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Umarım Malatyalıların talebi gerçekleşir" diyen Ağbaba, şunları söyledi:

"Malatya bir deprem bölgesi, şehir adeta yerle bir oldu. Ancak hala maalesef bunu birileri görebilmiş değil. KOSGEB yardım yapıyor Malatya dördüncü sırada, konut kurası çekiliyor Malatya altıncı sırada. Birçok ilde çarşı merkezleri önemli bir mesafe kat etti, Malatya’da hala bir belirsizlik devam ediyor. Malatya hala sahipsiz bir kent görünümünde bulunuyor. Malatya’da sahipsizlik ve yalnızlık duygusu egemen Malatya'da. Biz bunu bitireceğiz. En büyük iddiamız bu. Malatya’ya kimse haksızlık yapamayacak. Malatya sahipsiz diye işleri eksik yapamayacak. Depremde yerle bir olmuş Malatya’yı hala birileri görmezden geliyor. Bu haksızlığı gidereceğiz."

''SOSYAL KONUTLAR İNŞA EDECEĞİZ''

Ağbaba, göreve gelmeleri halinde yapacakları çalışmalarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Çok hızlı bir şekilde yerinde dönüşüme başlayacağız. Herkesi TOKİ’ye mahkum etmeyeceğiz. İnsanların bir an önce konteyner kentlerden evlerine yerleşmelerini sağlayacağız. Kiracılar ve dar gelirliler için konut inşa edeceğiz. Malatya’da birçok arsa var, bunları kat karşılığı vererek elde ettiğimiz konutları kiracılara ve dar gelirlilere kira öder gibi hizmetlerine sunacağız. Bizim tercihimiz fakir fukaradan yana olacak. Konteyner kentler ve şehirdeki problemler devam ediyor. Problemlerin çözümüyle ilgili maalesef bir adım atılamadı. Zaman zaman iktidar tarafından "Veli Ağbaba muhalefet, seçilirse konutlar geç yapılır" deniliyor. Ben de onlara diyorum ki; üç belediye başkanı iktidardan, iktidar milletvekilleri burada, bakanları var, devletin bütün olanakları kendilerinde Malatya bundan daha kötü olabilir miydi? Adliyesi, çarşısı olmayan bir şehir, konut yapılmıyor, KOSGEB destek vermiyor, iş yerlerinin durumu belirsiz. Şehir bundan daha kötü olabilir miydi? Ya da başka bir senaryo çizelim; AK Parti adayının seçildiğini düşünün Malatya’ya bir haksızlık olduğuna Belediye Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na laf edebilir mi, eleştirebilir mi, daha fazla konut ya da para gelmesi için söz söyleyebilir mi? Söyleyemez ama Veli Ağbaba laf eder. Veli Ağbaba, Malatya’ya bir haksızlık yapılırsa memleketi ayağa kaldırır."

''UMUTLARI SÖNDÜRMEYECEĞİZ''

Malatya’da her kesimin adayı olduğunu kaydeden Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her kesimin göstermiş olduğu yoğun bir ilgi var. İnsanların sokakta büyük bir heyecanı olduğunu görüyoruz. Memleket için bir umut oldu, bu bizim için önemli. İnşallah bu umutları söndürmeden devam edeceğiz. Malatyalılardan beklentimiz sandığa gidip, oylarını kullansınlar, iradelerine sahip çıksınlar. Umarım her şey daha güzel olacak. Malatya sahipsiz ve çaresiz değil bunu bilsinler. Depremde hasar alan şehirlerin hızlı bir şekilde inşa edilirken Malatya’da bir belirsizlik var. Kim ne olacağını bilmiyor. Rezerv alanda ne olacak, yerinde dönüşüm ne olacak, orta hasarlılar ne olacak, iş yerleri ne olacak bilinmiyor. Maalesef Malatya orta sahada top çeviren bir siyasetle yönetilmeye devam ediliyor. Biz bu anlayışı değiştireceğiz. Malatya merkezde bir cemevi yok. Sizler de burada başladınız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapımı konusunda desteklerimiz sürecektir."

Anka Haber Ajansı