Veli Ağbaba: Malatya'da Her 100 Kişiden 93'ü Ev Bekliyor"

(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Tam bir sorumsuzluk var, tam bir liyakatsizlik adeta şehre hakim olmuş durumda ama maalesef bizim dışımızda ses çıkaran yok. Malatya’da her 100 kişiden 93’ü ev beklemeye devam ediyor" dedi.

CHP Malatya İl Başkanlığı'nda Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Veli Ağbaba, depremin üstünden geçen sürede sorunların çözülmediğini; Malatyalı esnaf ve vatandaşların konut sorunu olduğu belirtti. Haksızlığa uğrayan herkesin ses çıkarması gerektiğini belirten Ağbaba, "Bir haksızlık olduğu zaman hep bir araya gelin. Biz de sizin yanınızdayız, isterseniz önünüzdeyiz isterseniz arkanızdayız. Lütfen korkmadan bu yaşanan haksızlıkları dile getirmeye devam edin" ifadelerine yer verdi.

"İşini, aşını kaybeden insanlar tekrar mağdur ediliyor"

Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Hem kayısı hem kiraz hem diğer tarım ürünlerde tam hasat mevsimi başladı. Birçok sorun da devam ediyor bununla ilgili. Malatya ile ilgili sorunlar da devam ediyor. Son gelen sulama zammı Malatya siyasetini hükümetin Malatya’yı ne kadar kopuk olduğunu hep beraber bize gösterdi. Bu sorunları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Malatya ile ilgili konuşmaya, çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Hem plan bütçe komisyonunda hem de diğer komisyonlarda Malatya ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz depremden 16 ay geçti ama maalesef hala depremle ilgili Malatya’da gözle gözükür bir değişiklik yok. Tam bir belirsizlik hâlâ devam ediyor. Her alanda belirsizlik devam ediyor. Rezerv alanlarla ilgili büyük bir belirsizlik var. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesiyle ilgili büyük bir belirsizlik var. Hak sahipliği konusunda büyük bir belirsizlik var. Yerinde dönüşümle ilgili çok büyük bir aksama, belirsizlik devam ediyor. İnsanlara burası rezerv alan değil deniliyor, insanlar asansör yapıyor, binalarda tadilat yapıyor. Çeşitli işlemler yapılıyor. Daha sonra burası rezerv alan deniliyor ve o insanlar yapmış oldukları masrafın altında ezilmeye devam ediyor. İşini, aşını kaybeden insanlar tekrar mağdur ediliyor.

"Bu yaşanan haksızlıkları dile getirmeye devam edin"

Hâlâ belli bir şey yok, büyük bir vurdumduymazlık, sorumsuzlukla Malatya karşı karşıya. Tabii bu konuda maalesef Malatya’daki insanlarda diğer illerde olduğu gibi bir araya gelemiyorlar. Benim buradan çağrım Malatya’da yaşayan insanlara mağdur edilenlere, haksızlığa uğrayanlara çağrım şu; lütfen biraya gelen ve sesiniz yükseltin. Korkmayın sizi kimse idam etmez, kimse bir şey yapamaz. Bunu hem Malatya’daki esnaflara söylüyorum, hem Malatyalılar söylüyorum. Bir haksızlık olduğu zaman hep bir araya gelin. Biz de sizin yanınızdayız, isterseniz önünüzdeyiz isterseniz arkanızdayız. Lütfen korkmadan bu yaşanan haksızlıkları dile getirmeye devam edin. Malatya 16 ay geçmiş. Her anlamda geri kalmış, yapılan konut sırasında beşinci, altıncı sıradayız. Gücü olanlar kendi iş yerlerini kendi sitelerini yaptırıyorlar ama gücü olmayanlar mağdur ediliyor. İki caminin yan yana geldiği dünyada görülmüş şey değil. Hemen yan yana iki camiyi koyuyorlar ve buna maalesef kimse sesin, çıkarmıyor. Orada mağdur edilen esnafa da çağrım budur. Söğütlü Camii çevresindeki mağdur edilen esnafa da, sahipsiz esnafa da çağrım budur. Lütfen bir aya gelin ve sesini yükseltin korkmayın. Ekmeğinizi elinizden alıyorlar, korkmayın daha fazla bir şey yapamazlar.

"İnsanların en çok şikayet ettiği şey yol"

Tam bir sorumsuzluk var, tam bir liyakatsizlik adeta şehre hakim olmuş durumda ama maalesef bizim dışımızda ses çıkaran yok. Malatya’da her 100 kişiden 93’ü ev beklemeye devam ediyor. Bu aralar bir TOKİ ziyaretimiz de olacak. TOKİ diye sunulan dairelerin birçoğu 3 yıl önce başlatılan sosyal konut seferberliğinden insanların almış olduğu daireler. O konut seferberliğinden insanların almış olduğu daireleri deprem konutu diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Bakın 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra Kahramanmaraş’ta 17 bin 502, Antep’te 14 bin 710, Hatay’da 10 bin 889, Adıyaman’da 8 bin 216, Malatya’da 7 bin 881 Diyarbakır’da 3 bin 411, Osmaniye'de 3 bin 572 konut teslim edilmiş durumda. Allah aşkına şu şehir merkezinin haline bir bakın. Yolların durumuna bakın. İnsanların en çok şikayet ettiği şey yol."

Anka Haber Ajansı