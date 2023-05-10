Veli Ağbaba, Malatya'da Kayıp Oğlunu Arayan Anneyi Ziyaret Etti: "Oğlumun Ölüsü Ya Da Dirisi Bulunsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremden yıkılan bir pasajın enkazının altında kaldığı düşünülen kayıp Uğur Gezer’in annesini ziyaret etti. Acılı anne, “Benim oğlumun ne ölüsü ne dirisi var. Benim oğlumun ölüsü ya da dirisi bulunsun. Çadırda mağdurum, gelene söylüyorum gidene söylüyorum. Kimse derdime çare olmuyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremden yıkılan bir pasajın enkazının altında kaldığı düşünülen kayıp Uğur Gezer’in annesini ziyaret etti. Acılı anne, “Benim oğlumun ne ölüsü ne dirisi var. Benim oğlumun ölüsü ya da dirisi bulunsun. Çadırda mağdurum, gelene söylüyorum gidene söylüyorum. Kimse derdime çare olmuyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti. Oğlu Uğur Gezer’in kayıp olduğunu söyleyen anne, “Benim oğlumun ne ölüsü ne dirisi var. Benim oğlumun ölüsü ya da dirisi bulunsun. Ben çadırda mağdurum, gelene söylüyorum gidene söylüyorum. Kimse derdime çare olmuyor. Allah rızası için bana yardım edin. Her günüm böyle geçiyor” dedi.

Ziyaretine ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ağbaba, oğlunu kaybeden annenin çağrısını yetkililere ilettiğini belirterek, “Maalesef hala Uğur’un hiçbir şeyi bulunamadı. Ben de ilgileneceğim” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı