Veli Ağbaba, Malatya’da Yağışlar Nedeniyle Su Basan Çadırkentte Depremzedelere Portakal Ve Limon Dağıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesi Malatya’da yağışlar nedeniyle su basan çadırkenti ziyaret etti. Ağbaba, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in gönderdiği portakal ve limonları depremzedelere dağıttı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da kurulan ve yağışlardan sonra su basan çadırkente gitti. Depremzedelerin kaldığı çadırları tek tek ziyaret eden Ağbaba, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in gönderdiği portakal ve limonları depremzedelere ikram etti.

Anka Haber Ajansı