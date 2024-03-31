Veli Ağbaba: "Malatya’nın Taşıdığı Yüke Omuz Vermeye Geliyorum"

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda oyunu kullandı. Ağbaba, "Malatya bizim sevdamız, burada doğdum burada öleceğim. Bir makam ya da mevki için gelmiyorum. Malatyalıların taşımış olduğu o büyük yüke omuz vermeye geliyorum. O büyük sorumluluklarına ortak olmaya geliyorum" dedi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda oyunu kullandı. Ağbaba, "Malatya bizim sevdamız, burada doğdum burada öleceğim. Bir makam ya da mevki için gelmiyorum. Malatyalıların taşımış olduğu o büyük yüke omuz vermeye geliyorum. O büyük sorumluluklarına ortak olmaya geliyorum" dedi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, oyunu Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda 1316 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmaya kızı Elif ve oğlu Efe ile birlikte gelen Ağbaba, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin isteklerini kırmayan Ağbaba, sandık görevlilerine de çalışmalarında başarılar diledi.

"GÖREVE MAKAM YA DA MEVKİ İÇİN GELMİYORUM"

Veli Ağbaba, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öncelikle tekrar Malatya’ya geçmiş oldun dileklerimizi iletiyoruz. Bir büyük yıkımı hep birlikte yaşadık. Maalesef çarşısı en çok hasar gören ve yıkılan il, Malatya. Malatya’nın çığlığını, isyanını ve ne yaşadığını Türkiye’ye duyurmaya, göstermeye çalıştık. Bunu yaptık ki yukarıdakiler görsün ve Malatya’ya hak ettiği kadar yatırım yapılsın ama Türkiye duydu, birileri hala duymadı. KOSGEB yardımları, TOKİ konutları ve çarşı merkezine baktığınızda aynı. Bir davet üzerine geldim ben. Malatyalılar, belediye başkanı olarak Veli Ağbaba’yı görmek istediklerini söylediler. Eğer Malatyalılar görev verirse başarıyla yapacağıma inanıyorum. Malatya için hayırlısı olsun. Umarım Malatya kısa sürede yaşadığı yalnızlık ve travmadan kurtulur. Malatya’da sadece binalar yıkılmadı umutlar, motivasyon ve moraller yıkıldı. İnsanlar maalesef geleceğe umutla bakamıyor. Biz, insanların gözündeki umudu ve ışığı görüp, bu yola çıktık. Bir makam ya da mevki için gelmiyorum. Malatyalıların taşımış olduğu o büyük yüke omuz vermeye geliyorum. O büyük sorumluluklarına ortak olmaya geliyorum. Bu duygularla bakıyorum. Gece gündüz çalışacağız. Malatya’nın ne ihtiyacı varsa onu yapmaya gayret göstereceğiz.

"VELİ AĞBABA MALATYA'NIN ADAMIDIR"

Ben hep söylüyorum bir Malatya milliyetçisiyim, ne görev verilirse yaparım. Görev verilmezse de Malatyalıların canı sağ olsun. Ancak anketler gösteriyor ki Malatyalıların; sağcı, solcu, milliyetçi, muhafazakâr herkesin ortak kanaati oluşmuş durumda. Hem Malatya’mız hem de memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ben 2011, 2015, 2018'de aday oldum. Malatya her zaman ne karar verdiyse başımızın üstüne. Umarım sandıklarda da bir olumsuzluk yaşanmaz. Malatya bizim sevdamız; burada doğdum, burada öleceğim. Malatya benim dönüp dolaşıp geldiğim yer. Perşembe günlerini iple çekiyorum ki Malatya’ya geleyim. Benim her şeyim burada. Evim, iş yerim burada, Malatya’da ikamet ediyorum. Bazı arkadaşlar gibi başka yerlerde değiliz. Veli Ağbaba’nın bir özelliği daha var; bir grubun, derneğin, örgütlenmenin adamı değil. Veli Ağbaba, Malatya’nın adamıdır."

"BİR DEPREM YAŞADIĞIMIZI UNUTMAYIN"

Göreve geldiklerinde ilk yapacakları çalışmanın umutları yeniden yeşertmek olacağını ifade eden Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuç ne olursa olsun kazanırız ya da kaybederiz ama Malatyalı bir deprem yaşadığını unutmasın. Ona göre hareket etsin. 14 Mayıs seçimlerinde sanki deprem yaşanmamış gibi, kaybettiklerimizin acısı dinmeden davul zurna çalındı. Ben böyle bir şey istemiyorum. Malatyalılara yakıştıramam. Bir kutlama ya da konvoy istemiyoruz. Kutlama yapılacaksa birkaç gün içinde Malatyalılarla belediye önünde yaparız. Buradan Malatyalılara bir çağrı yapıyorum; lütfen sakin olun, bir deprem yaşadığımızı unutmayın. Seçimin sonucu ne olursa olsun hep beraber bu sonuca saygı göstereceğiz. Olgun davranacağız, bir acı yaşadığımızı unutmayacağız. Evlerimiz ve iş yerlerimizin yıkıldığını unutmayacağız. Bazı arkadaşların yönlendirmesiyle Malatya 14 Mayıs’ta maalesef kötü bir sınav verdi. Tabii ki coşku ve heyecan duyacaklar ama lütfen sakin olsunlar."

Anka Haber Ajansı