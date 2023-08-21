Veli Ağbaba: Memleketi Batırdılar, Ekonomiyi Batırdılar, Şimdi Kur Korumalı Mevduattan Çıkmaya Çalışıyorlar

Veli Ağbaba: Memleketi Batırdılar, Ekonomiyi Batırdılar, Şimdi Kur Korumalı Mevduattan Çıkmaya Çalışıyorlar

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduat uygulamasından kademeli olarak çıkış kararına ilişkin, “Kur korumalı mevduattan şimdi çıkmaya çalışıyorlar. Memleketi batırdılar, ekonomiyi batırdılar, şimdi kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası’nın yükü 600 milyarı aşmış durumda, şimdi bundan çıkmaya çalışıyorlar” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduat uygulamasından kademeli olarak çıkış kararına ilişkin, “Kur korumalı mevduattan şimdi çıkmaya çalışıyorlar. Memleketi batırdılar, ekonomiyi batırdılar, şimdi kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası’nın yükü 600 milyarı aşmış durumda, şimdi bundan çıkmaya çalışıyorlar” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduattan kademeli çıkış kararını değerlendirdi. Ağbaba konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Kur korumalı mevduattan şimdi çıkmaya çalışıyorlar. Memleketi batırdılar, ekonomiyi batırdılar, şimdi kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası’nın yükü 600 milyarı aşmış durumda, şimdi bundan çıkmaya çalışıyorlar. Yine akılsızca, reel ekonomi politikalarını ya da bilimi yok sayarak çıkmaya çalışıyorlar.

Bir taraftan faizi hâlâ kısmaya çalışıyorlar, enflasyonu düşük tutmaya çalışıyorlar ama ülkenin en büyük yıkımı olan kur korumalı mevduattan da çıkmaya çalışıyorlar. Çıkarken de sanki, kur korumalı mevduata CHP sokmuş, şimdi kendileri çıkıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Kur korumalı mevduatı sanki biz getirmişiz.

Memur maaşı ile ilgili biliyorsunuz gündemi. Memur maaşlarını, enflasyona bakıyorsun, enflasyonun altında teklif ediyorlar. Emekli maaşları artık konuşulmuyor bile. 7 bin 500 lira ile insanlar evine ekmek götüremez duruma geldi.

Çay 7,5 lira olmuş. Ne kadardı seçimden önce Malatya’da, 2 liraydı. 2 lira şimdi 7,5 lira olmuş. Ekonomik yıkımla karşı karşıya Türkiye. Rüşvetin, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye yakalarız da ekonomi tekrar düzelir.”

Anka Haber Ajansı

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