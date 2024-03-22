Veli Ağbaba Promosyon ''Müjdesine'' Tepki Gösterdi: "Emekli Buna Kanmaz"

CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ''Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum'' ''müjdesine'' tepki gösterdi. Ağbaba, "Emekli buna gülmez, emekli buna evet demez ve gereken cevabı verir" dedi.

CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "'Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum'" "'müjdesine'" tepki gösterdi. Ağbaba, "Emekli buna gülmez, emekli buna evet demez ve gereken cevabı verir" dedi.

CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, seçim çalışmaları kapsamında Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "kamu bankaları promosyon ödemesi yapacak, diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" açıklamasına tepki gösteren Ağbaba, şunları söyledi:

"Emekli buna kanmaz. "Emekli promosyonu" diyor. Yani maaşını ödediği bankadan emekli para alacak. Emekliler buna kanmaz. Bu emekliye sadaka bile değil. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği şey emekliyi gülümsetmez. Emekli şu anda acı çekiyor. Bırakın emeklinin gülmesini, gülümsemesini bile sağlamaz. Sadece kamu bankaları için söylüyor, özel bankalardan maaş alan milyonlarca emekli var onların durumları net değil. 8 ila 12 bin arası diyor, 3 yıllık yani yılda 4 bin ya da 2 bin 800 lira. 2 bin 800 lira emekliye hakarettir, emekliyi küçümsemektir. Bugün emekliye sahip çıkmayanlara emekli hiçbir zaman sahip çıkmaz. Genel başkanımız söyledi; emeklinin maaşını artırmak mı istiyorsunuz, hodri meydan gelin seçimden önce meclisi açalım emeklinin maaşını artıralım biraz rahat etsin, ailesinin yüzüne bakabilsin''

''EMEKLİ, "GİYDİĞİM PALTO ÖLEN KOMŞUMUN" DİYOR''

Sokakta karşılaştığı emeklilerin kendisine dert yandığını da ifade eden Ağbaba, "Dün sokakta bir emekliyle karşılaştım, "en son ceketimi 10 yıl önce aldım. Palto, "ölen komşumun paltosu" diyor. Emeklinin durumu bu. Yazık. Kaynak yokmuş, olacak iş mi? Yılda 2 bin 800 lira parayla emekliyi kandırmaya çalışıyor. Emekli buna gülmez, emekli buna evet demez ve gereken cevabı verir" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı