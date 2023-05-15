Veli Ağbaba: "seçim Henüz Bitmedi Yeni Başlıyor. Biz Kazanacağız”

Veli Ağbaba: "seçim Henüz Bitmedi Yeni Başlıyor. Biz Kazanacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Seçim henüz bitmedi yeni başlıyor. 28 Mayıs’ta ülkemize baharı ve umudu getirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Biz kazanacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Seçim henüz bitmedi yeni başlıyor. 28 Mayıs’ta ülkemize baharı ve umudu getirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Biz kazanacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Twitter hesabından seçimle ilgili paylaşımda bulundu. Ağbaba’nın paylaşımı şöyle:

“Seçim henüz bitmedi yeni başlıyor. 28 Mayıs’ta ülkemize baharı ve umudu getirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Biz kazanacağız.”

Anka Haber Ajansı

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