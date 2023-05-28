Veli Ağbaba: "Seçim, Türkiye Ve Malatya'ya Hayırlı Olsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, oğlu Efe Ağbaba ile oyunu Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda kullandı. Seçimin Türkiye ve Malatya'ya hayırlı olmasını dileyen Ağbaba, “Türkiye bu seçim kampanyasında aslında bir seçim kampanyasından öte bir iftira kampanyasını yaşamış oldu. Montaj kasetlerin havada uçuştuğu, insanların siyasetçiler tarafından haksızca suçlandığı bir dönemi hep beraber yaşadık. Öncelikle şunu söylemek lazım; kimden gelirse gelsin iftira atmak ya da montaj kaset sunmak siyasi bir ahlaksızlık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, oğlu Efe Ağbaba ile oyunu Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda kullandı. Ağbaba, “Türkiye bu seçim kampanyasında aslında bir seçim kampanyasından öte bir iftira kampanyasını yaşamış oldu. Montaj kasetlerin havada uçuştuğu, insanların siyasetçiler tarafından haksızca suçlandığı bir dönemi hep beraber yaşadık. Öncelikle şunu söylemek lazım; kimden gelirse gelsin iftira atmak ya da montaj kaset sunmak siyasi bir ahlaksızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, oğlu Efe Ağbaba ile oyunu Abdulkadir Eriş İlkokulu 1286 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma işlemi öncesinde sandıkları gezerek sandık görevlilerine çalışmalarında başarılar dileyen Ağbaba, seçimin Türkiye ve Malatya’ya hayırlı olmasını diledi. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Ağbaba, şunları söyledi:

"UMARIM ÇIKAN SONUÇ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLUR"

"14 Mayıs’ta yaşanan, insanları kafasında kuşku bırakan olayların son bulmasını temenni ediyorum. Türkiye’nin 150 yıllık demokrasi deneyimi, 100 yıllık cumhuriyeti önemli. Bu bölgede hala demokrasiyle idare edilmeye çalışılan bir dönemdeyiz. Maalesef 2017 ve 2018’den sonra Türkiye’nin yaşamış olduğu tek adam düzeninin Türkiye’yi ileriye götürmediğini hep beraber görüyoruz. Türkiye bu seçim kampanyasında aslında bir seçim kampanyasından öte bir iftira kampanyasını yaşamış oldu. Montaj kasetlerin havada uçuştuğu, insanların siyasetçiler tarafından haksızca suçlandığı bir dönemi hep beraber yaşadık. Öncelikle şunu söylemek lazım; kimden gelirse gelsin iftira atmak ya da montaj kaset sunmak siyasi bir ahlaksızlıktır. Seçimlerin memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum, umarım sandıktan çıkan sonuç Türkiye için hayırlı olur."

"EV VE İŞYERLERİNİ BEŞ KURUŞ ALMADAN YAPACAĞIZ"

"Seçimin son gününde büyük bir karartmayla karşı karşıya kaldık” diyen Ağbaba, "Attığımız mesajlar seçmenlerimize gitmedi. Genel başkanımızın EYT ile ilgili söylemiş olduğu, Malatya’yı da ilgilendiren deprem konutlarıyla ilgili yapmış olduğu taahhütname maalesef seçmenlere ulaşamadı. Yarın sabah Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olursa beş kuruş almadan depremde yıkılan ev ve işyerlerini yaparak, teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"MALATYA ADINA UĞRAŞ VERECEĞİM"

Ağbaba, 28’inci Dönem’de Malatyalıların takdiriyle yeniden milletvekili olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Malatya’nın her türlü takdirinin başımızın üzerinde yeri var. Geçmiş dönemlerde nasıl çalıştıysak, bu dönemde daha fazla çalışacağız. Bu enkazın kaldırılması ve Malatya’nın tekrar eski Malatya olabilmesi için çalışacağız. Bu yaşadığımız belirsizliğin son bulması için Malatya adına uğraş vereceğim. Nasıl ki geçmiş dönemlerde Malatya’nın hakkını, hukukunu korkusuzca savunduysam bundan sonra da Malatya’nın yaşamış olduğu büyük mağduriyet dönemini Türkiye’de duyurup, çözüm yollarını bizzat yapacağız."

"MALATYALILARIN DERTLERİNİ, SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

"Umarım Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olur" diyen Ağbaba, "Bu dönemde iktidarın milletvekili olarak diğer milletvekilleriyle çalışmaya hazır olduğumu belirtmek isterim. Malatya maalesef bizim dışımızda Malatyalıların deyimiyle, "sahipsiz Malatya" ama Malatyalılar hiç merak etmesin hangi partiye oy verirlerse versinler onlara sahip çıkacak, yanlarında yoldaşlık yapacak bir vekilleri var. Bundan sonra yine sahada olacağız. Malatyalıların dertlerini, sorunlarını çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı