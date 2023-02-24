Veli Ağbaba, Tmo'dan Üreticinin Elindeki Kayısıyı Satın Almasını İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü’nü telefonla aradı ve deprem bölgesi Malatya’da üreticinin elinde kalan kayısıları satın almalarını istedi. Ağbaba, “Bu kayısıları alım konusunda çiftçiye yardımcı olmanızı ben rica ediyorum. Böyle bir çalışma yapılırsa çiftçi de mağdur olmaz. Çünkü satma imkanı da yok, getirme imkanı da yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü’nü telefonla aradı ve deprem bölgesi Malatya’da üreticinin elinde kalan kayısıları satın almalarını istedi. Ağbaba, “Bu kayısıları alım konusunda çiftçiye yardımcı olmanızı ben rica ediyorum. Böyle bir çalışma yapılırsa çiftçi de mağdur olmaz. Çünkü satma imkanı da yok, getirme imkanı da yok” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler köyünde kayısı üreticilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve depremzede köylülerin sorunlarını dinledi.

Depremden etkilenen Malatyalı bir çiftçi, Ağbaba’ya, “Kayısımız içeride duruyor. Malımız çürümek üzere, binamız yıkılacak durumda, biz nasıl edeceğiz? Bize yardımcı olsun devletimiz” diye yakındı.

Çiftçinin bu sözleri üzerine Ağbaba, “Bugün de buradan çağrı yapalım, kayısının başında konuşalım. Bu TMO ile konuşalım. TMO, Malatya’daki, enkaz altındaki kayısıları alsın. Zaten söz verdiler biliyorsunuz, ‘Yazın alacağız’ diye, almadılar. Mutlaka TMO’nun kayısıları alması lazım” diye konuştu.

"KAYISILARI ALIM KONUSUNDA ÇİFTÇİYE YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDİYORUM"

Veli Ağbaba, daha sonra TMO Genel Müdürü’nü telefonla aradı ve çiftçilerin sorunlarını iletti. Ağbaba, “Sayın Genel Müdür’üm, selamlar, saygılar. Malatya’dan hepimize geçmiş olsun. Şöyle bir talep var. Ben, bunu size iletmek istedim. Malatya’da enkaz altında kalan kayısılar var. Sizin de bir çalışmanız vardı. Bu kayısıları alım konusunda çiftçiye yardımcı olmanızı ben rica ediyorum. Böyle bir çalışma yapılırsa çiftçi de mağdur olmaz. Çünkü satma imkanı da yok, getirme imkanı da yok. Bu konuda bir çalışma yaparsanız çok mutlu oluruz. Burada ciddi bir talep var. Ben Bakan Bey’e de iletirim, sizin de bilginiz olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı