Veli Ağbaba: "Türkiye Yeni Bir Anlayışla Tanışıyor, Herkesi Kucaklayan, Kimseyi Ötekileştirmeyen"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konteyner kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Ağbaba, "Türkiye yeni bir anlayışla tanışıyor. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen… Genel Başkanımız Özgür Özel’in söylediği gibi bu çatının tapusu Mustafa Kemal Atatürk’te. Ona inanan, yolunda yürüyen herkes bu çatının altında yer almaya devam edecek. Milliyetçi, muhafazakâr ve sosyal demokratlar bu çatının altında olacaklar. En büyük sorumluluğumuzda onlara karşı bu yürüyüşü birlikte sürdürmek" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konteyner kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Ağbaba, "Türkiye yeni bir anlayışla tanışıyor. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen… Genel Başkanımız Özgür Özel’in söylediği gibi bu çatının tapusu Mustafa Kemal Atatürk’te. Ona inanan, yolunda yürüyen herkes bu çatının altında yer almaya devam edecek. Milliyetçi, muhafazakâr ve sosyal demokratlar bu çatının altında olacaklar. En büyük sorumluluğumuzda onlara karşı bu yürüyüşü birlikte sürdürmek" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MİAD Konteyner Kentte kalan vatandaşları ziyaret ederek iftarlık dağıttı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan ancak seçimi kaybeden Ağbaba, "Bu bir seçim çalışması değil, seçim Pazar günü sona erdi. Biz hemşehrilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Ne zaman ki Malatya normalleşecek, insanlar evlerine yerleşecek, çocuklar okullarına düzgün bir şekilde gidecek benim görevim o zaman bitecek. Malatyalılar bir tercih yaptı. Seçimi kazanamadık ama özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların gönüllerini kazandım. Bunu görüyorum. Sokakta büyük ilgi var bundan dolayı mutlu, mesudum. Seçimden sonra böyle bir itibarı görmek her siyasetçiye nasip olmaz" diye konuştu.

"SİYASET ÜSTÜ BİR BİRLİKTELİK GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Malatya’da siyaset üstü bir birlikteliği gerçekleştirdik" diyen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bozkurt, zafer ve Rabia işareti yapanlar aynı sandıkta Veli Ağbaba’nın yanında buluştu. Malatya’yı birleştirdiğim için mutluyum. Ben seçimi kaybettim ama Malatya’yı kazandım. Malatya kazandı. 1977 seçimlerinden sonra alınan en yüksek oy oranına ulaştık. 10 kişiden 4’ü oy verdi. Bundan dolayı da kendimle gurur duyuyorum. Sorumluluğumuzun daha fazla arttığını görüyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz, Malatya’mız için çalışmaya devam edeceğiz. Dün bir çalışıyorsam bugün iki çalışacağım. Normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında yer alacağım. Malatya’ya bir haksızlık ve eksik çalışma yapılırsa masayı da deviririm, kapıları da kırarım. Meclis'te ve her yerde bu insanların hakkın savunduğum gibi onları asla yalnız bırakmayacağım. Malatya bir travma, sahipsizlik ve yalnızlık duygusu yaşıyor. Hiç merak etmesinler onlarla birlikte olmaya devam edeceğim.

"TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ İTİBARI YÜKSELDİ"

Türkiye yeni bir anlayışla tanışıyor. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen… Genel Başkanımız Özgür Özel’in söylediği gibi bu çatının tapusu Mustafa Kemal Atatürk’te. Ona inanan, yolunda yürüyen herkes bu çatının altında yer almaya devam edecek. Milliyetçi, muhafazakâr ve sosyal demokratlar bu çatının altında olacaklar. En büyük sorumluluğumuzda onlara karşı bu yürüyüşü birlikte sürdürmek. Türkiye’de 1977’den sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez birinci parti oldu. Bu hem Türkiye’de demokrasinin hala var olduğunu gösterdi hem de Türkiye’nin dünyadaki itibarını artırdı. Muhalefet her türlü engellemeye rağmen seçimleri kazanabiliyor. Bu da Türkiye’nin dünyadaki itibarını yükseltmiş oldu. Bunun içinde mutlu ve gururluyuz."

Ağbaba, Türkiye’deki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettiklerini belirterek, "Malatya’da da bütün önyargıları tuza buz ettik. "Sen ülkücüsün, sen muhafazakârsın, sen sosyal demokratsın" önyargılarını yıktık. Artık Malatya için çalışan gençler, kadınlar; bu yolda beraber yürüdüğümüz ülkücüler, muhafazakârlar ve sosyal demokratlar var. Bütün önyargıları kırdık. Malatya birleşti. Malatyalılar kazandı. Ben Malatya’yı kazandım" dedi.

Anka Haber Ajansı